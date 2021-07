La influencia de Rubi en el futuro próximo de Edgar.

Tras su victoria por 0-4 ante el Winterthur, la expedición verdiblanca en Suiza se ha vuelto de su 'stage' en tierras helvéticas para continuar con la pretemporada. Un verano en el que el Betis de Manuel Pellegrini tendrá que trabajar duro para prepararse para lo que se le avecina, con la vuelta del equipo a Europa y compitiendo en tres competiciones.

Un calendario exigente para el que el plantel necesitará fondo de armario. Misión complicada, teniendo en cuenta lo complicado que está el mercado y las limitaciones económicas que presentan las arcas del club. Faltan refuerzos y Antonio Cordón, director deportivo del Betis, está centrado en cerrar ese cenral que supla a Mandi en el eje de la defensa, aunque sin fortuna todavía.

Es necesaria una gran venta que no llega. Movimientos en forma de salidas. Y en las próximas semanas podría producirse uno de menor entidad. El de Edgar González, quien ha vuelto de su cesión en Oviedo y, pese a haber iniciado la pretemporada a las órdenes de Pellegrini, no tiene cuenta para el técnico chileno. Una salida en forma de cesión se antoja lo más probable para el pivote, quien también puede jugar como central.

El objetivo del futbolista, de 24 años, sigue siendo el mismo que cuando comenzó el mercado: intentar convencer a Pellegrini y, de no poder hacerlo, apurar sus opciones de salir con destino a un Primera. De no encontrarlo, o no verlo del todo claro, se acabará decantando por alguna de las muchas alternativas que tiene en Segunda.

Entre ellas, el propio Oviedo, donde confían en poder contar otra temporada con el de Sant Joan Despí en préstamo. Otra, el Zaragoza, donde es la prioridad para Torrecilla, director deportivo del conjunto maño, según informa El Periódico de Aragón.

Más atractiva para el jugador, en cambio, se antoja la vía de la UD Almería que entrena Rubi. El técnico catalán ya le dio galones en Heliópolis durante su etapa como entrenador del Betis y gustaría recuperarlo para su nuevo proyecto en el conjunto indálico. El poderío económico de los almerienses desde que arribó el jeque sería, también, otro factor a tener en cuenta en las negociaciones.