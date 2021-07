Guardado destaca al bloque por encima de posibles fichajes y apunta alto en los objetivos del Betis 21/22

Andrés Guardado es una voz autorizada siempre que habla. Lo ha sido en todos los clubes por los que ha pasado, con independencia de su antigüedad en el vestuario, es toda una institución en México y un peso pesado de la plantilla del Real Betis, club en el que comienza su quinta temporada. "Muchas más de las que habría imaginado y posiblemente la última", según ha reconocido él mismo, pero en sus palabras no hay tono de despedida, ni mucho menos. Siempre ambicioso, el azteca pone el listón alto a la hora de señalar los objetivos de esta temporada, defiende la relevancia de mantener el grupo por encima incluso de esos fichajes que tanto se hacen de rogar y que inquietan a parte de la afición.

"Cuando las cosas se dan bien, como el año pasado, poco debes cambiar. Hay que renovar cosas, dar un plus de calidad a algunas posiciones o al proyecto en sí, pero creo que es importante mantener el bloque. Con Canales, con Fekir, con un Borja que el año pasado dio ese pasito y ahora busca tener regularidad, con Joaquín, con Claudio Bravo... Tenemos una base muy buena con la que queremos buscar el éxito", ha señalado Guardado en una entrevista para RTVBetis, en la que recordó que este curso hay más partidos y, por lo tanto, más competencia.

"Es importante que, con tres competiciones, todos nos vamos a sentir partícipes. Cuando hay menos partidos, hay también menos oportunidades para repartir. Por como va a estar el calendario y por como es el míster, sabemos que todos tendremos que ser importantes para el equipo y la competencia por jugar subirá. Tenemos que estar todos al cien por cien para dar estabilidad al proyecto arriba", ha señalado, anticipando ya cuál debe ser el listón irrenunciable del Betis.

"Todos somos conscientes de que la exigencia va a ser muy alta, no vale con competir y ya está. No escondemos que el objetivo debe ser repetir en Europa. Es el gran reto para esta plantilla y para este proyecto, estar en tres competiciones y responder. Esperamos poder estar a la altura. Vamos con toda la intención de llegar bien al partido contra el Mallorca para comenzar con tres puntos y aprovechar que luego vienen dos partidos en casa en los que, si sumamos, vamos a empezar LaLiga con mucha confianza", ha explicado.

"A nivel de club, cada año ha dado un pasito. Nos estancamos un par de años después de estar en Europa, pero como institución siempre se han dado pasitos. Se ve dentro del club, en la ciudad deportiva, en los servicios médicos, en el gimnasio... todo es mucho más profesional. El objetivo es estabilizarse arriba en lo deportivo, se están dando las armas para poderlo conseguir y es muy importante. Nos toca a los jugadores responder en el campo y jugar en competiciones europeas dos o tres años seguidos", ha añadido al respecto un Guardado que lamenta no haber podido estar en los Juegos de Tokio, pero que confía en vivir su quinto Mundial en 2022.

"Se me quedó esa espinita esa no de ahora, en mi carrera. Tuve varias oportunidades para ir a unos Juegos, no se me dio y nada, no pasa nada. Diego (Lainez) ha dado un paso esta temporada en el Betis y como compañero y amigo de él que soy estoy muy contento por verle empezar así contra Francia, ganando y siendo importante. Ojalá vuelva con una medalla para México y que eso le dé confianza para afianzar lo que ya hizo esta pasada temporada", ha manifestado.

"En cuanto al Mundial de 2022, tengo la ilusión de estar ahí y voy a pelear por estar ahí, por jugar mi quinto Mundial. Mi gran reto es ganarme la oportunidad, no que me la den. Por eso para mí este año es importantísimo. Eso se dará o no en función de mi rendimiento aquí y me lo tengo que ganar con el Betis", ha concluído, remarcando su firme compromiso con las trece barras como uno de los capitanes de este equipo.