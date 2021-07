El futuro de Álex Moreno pasa por el Benito Villamarín

Álex Moreno está siendo uno de los nombres del Real Betis Balompié en la operación salida durante este mercado de fichajes. El lateral catalán fue señalado desde el comienzo como uno de los futbolistas ideales en la plantilla bética para obtener liquidez.



La irrupción y continuidad de Juan Miranda, la irregularidad en el juego del propio Moreno, que no ha terminado de convencer a afición y equipo, y el buen cartel que el futbolista posee en distintos mercados hacían que su salida fuera factible.



A pesar de ello, todo indica que Álex Moreno seguirá en el Real Betis Balompié, tal y como ya indicamos en ESTADIO el 16 de este mismo mes, más después de que sus principales pretendientes, el Galatasaray, sobre todo, no haya presentado propuestas que hayan satisfecho las exigencias económicas de la dirección deportiva de Antonio Cordón, que pretende amortizar el coste del jugador y sacar beneficios para ir, posteriormente, al mercado.



Ante este enfriamiento de conversaciones, el conjunto otomano se decidió a ir y retomó las conversaciones con el lateral zurdo neerlandés Patrick Van Aanholt, ex del Leeds United, con el cual había roto las negociaciones y con el que ahora ha cerrado un acuerdo, según adelanta el prestigioso periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano.





Galatasaray are planning to announce Patrick van Aanholt and Sacha Boey as new signings next week. Both deals are done, as reported here yesterday. ???????? #Galatasaray



Boey will sign until 2025, van Aanholt will sign until June 2024. Stryger Larsen has never been close to Gala. https://t.co/IHdYMAEuQL