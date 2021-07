Borja Iglesias y Canales lideran un 'troleo' olímpico del Betis a la selección de México

La selección mexicana de fútbol masculino derrotó este miércoles a la de Sudáfrica por 3-0, en la tercera jornada de la Fase de Grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y se clasificó así para los cuartos de final, en los que se enfrentará a Corea del Sur. La selección tricolor está de enhorabuena, con la absoluta en las semifinales de la Copa Oro y con la sub 23 a un paso de entrar en la lucha por las medallas. No obstante, la noticia más comentada en redes sociales sobre este encuentro ha tenido de protagonista al jugador del Real Betis Diego Lainez, convertido en tendencia gracias a la venganza del beticismo liderada por los propios compañeros del joven azteca.

Metan a Lainez @DiegoLainez10 — Sergio Canales (@SergioCanales) July 28, 2021

¡Dentro! ?? ???? — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 28, 2021

Después de ser titular y uno de los más destacados del cuadro mexicano en los dos primeros partidos,para este último choque de la Fase de Grupos ante Sudáfrica. La noticia sorprendió en las redes sociales y los jugadores del Betisa la cuenta oficial de la selección americana. Ambos entonaron el ya popularcuando @miselecciónmx anunciaba el once inicial que saltaba al césped de Sapporo.El "Metan a Lainez" ha sidoen enero de 2019. Lo vivieron Setién, Rubi, Alexis y ahora Pellegrini. No hay alineación del Betis que no obtenga interacciones en México reclamando su titularidad. Tocaba devolverle la moneda y. Tanta repercusión tuvo, que la propia cuenta de la Tricolor contestó también cuando el futbolista verdiblanco salió al terreno de juego pasada ya la hora de encuentro.Para entoncesy el técnico Jaime Lozano decidió hacer cinco cambios entre el minuto 71 y el 77 para darle descanso a sus jugadores habituales y evitar que otro de sus futbolistas arriesgara su presencia en la siguiente ronda. En su caso,, que había abierto el marcador. Luis Romo, también en la primera parte y Henry Martín hicieron los otros dos.