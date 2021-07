Lo positivo y lo negativo de la derrota contra el Derby County

No todo fueron malas noticias para el Real Betis Balompié en el día de ayer a pesar de la derrota cosechada contra el Derby County por 1-0 en el que fue el tercer encuentro de pretemporada bético de cara a llegar lo mejor preparado posible para el comienzo del curso futbolístico 2021/2022, que verá su inicio el 14 de agosto contra el RCD Mallorca.



Uno de los aspectos positivos fue ver sobre el terreno de juego a Andrés Guardado. El centrocampista mexicano jugó los primeros 45 minutos y no desentonó en el que fue su estreno de campaña con el club verdiblanco. Guardado sufrió una lesión muscular con México durante este verano y por momentos se temió su presencia en el estreno de LaLiga. Dudas que ayer se disiparon.



Muy importante es la presencia del azteca debido a los pocos efectivos con los que cuenta Pellegrini en dicha posición, pues Guido Rodríguez sigue disfrutando de sus vacaciones, Carvalho acaba de llegar y Paul Akouokou aún no se ha podido estrenar este verano. Camarasa es otro que se ha sumado y está rindiendo bien, aportando en facetas defensivas (corte, presión y balón dividido) y ofensivas (salida de balón y proyección en ataque).



El segundo aspecto que suma fue la fluidez que tuvo el Betis en ataque, pues dispuso de ocasiones muy claras de gol. Aitor Ruibal y Nabil Fekir, por dos veces, pudieron anotar, pero se toparon con Roos (o con el larguero), arquero del Derby County, que impidió que el equipo que dirige Manuel Pellegrini perforara la meta de su rival.



Esto no lleva a los puntos negativos, que no es otro que la falta de efectividad, ya que no trasladó el dominio sobre el césped al marcador. También pecó de ingenuidad y falta de tensión, ejemplo de ello, fue el gol de la derrota que llegó en un error impropio del fútbol profesional y que no se debe repetir cuando haya puntos en juego.



Y el contexto de la derrota es lo peor, pues el Betis cayó contra un equipo que sólo tiene nueve futbolistas registrados por sus problemas financieros, tal y como marca Ilie Oleart, fundador de La Media Inglesa, y que en el curso pasado se quedó muy cerca de descender a League One, tercera división inglesa.





A causa de sus problemas financieros, el Derby County solo tiene 9 futbolistas registrados ahora mismo. Dos son porteros.



Eso obliga al entrenador Wayne Rooney a participar en los entrenamientos.



Y ayer lesionó el tobillo de Jason Knight de una entrada.



No, no hay que ser alarmistas ni sacar conclusiones precipitadas, pero el partido de ayer es un toque de atención para corregir errores y seguir mejorando, que es para lo que sirve la pretemporada, para un curso futbolístico en el que eljugará y combinará tres competiciones de gran nivel: