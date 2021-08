"Hay rumores, pero estoy con ganas de quedarme y jugar en Europa con el Betis"

Aunque ha recibido un duro golpe con la cuarentena forzosa que el Gobierno ha impuesto a los que lleguen de países como Argentina, Guido Rodríguez está "muy contento" por cómo le está yendo el verano, con su consolidación en una selección albiceleste que se ha proclamado campeona de la Copa América. Ya de vuelta en Sevilla, aislado en su domicilio pero con permiso para acudir a ejercitarse en solitario en la Ciudad Deportiva Luis del Sol mientras sus compañeros están en el 'stage' de Marbella, el pivote atendió a los medios oficiales del Real Betis para reconocer que, "en lo personal, después de haber tenido una buena temporada con el equipo, pues se consiguieron los objetivos de clasificarnos para la Europa League", y el premio final, se encuentra satisfecho: "Después de por mi familia, muy contento por mí, por Argentina. Hacía mucho que no se conseguía un título, así que lo disfrutamos mucho".

Sobre este parón inesperado tras las minivacaciones, el ex de América explicó: "Salió unos pocos días antes el tema de hacer cuarentena cuando venías de Argentina y no me puedo incorporar con el equipo; estoy en casa, pudiendo ir a la ciudad deportiva para hacer trabajo de acondicionamiento para poder estar con el grupo al cien por cien; estoy esperando ese momento. Ya tengo ganas de arrancar. La verdad es que me siento muy contento de haber tenido los minutos de juego que quería con la selección, de poder ser protagonista en varios partidos, y eso es lo más lindo, poder ser importante y aportar tu granito de arena".

Para el que tenga dudas de su estado físico a las puertas de que arranque LaLiga, Guido tiene claro que ofrecerá sus mejores prestaciones a Pellegrini: "Estoy bien. El año pasado fue largo, ya que tampoco tuvimos muchos parones, porque fue prácticamente sin descansar y se hizo un poco largo, pero ahora estoy bien. Tuve una semana de vacaciones para alejarme un poco del fútbol, despejar la cabeza y estar con la familia; eso ayuda. Ahora, estoy con todas las ganas de arrancar y de poder ya aportar al equipo lo mismo del año pasado y seguir consiguiendo cosas acá. La verdad es que tengo muchas ganas de estar ya. Si fuera por mí, ya jugaría el partido amistoso del sábado para poder estar en la primera fecha contra el Mallorca". Y es que el centrocampista suramericano está en un gran momento, lo que le hace sentirse "agradecido" con todo lo que se le esta dando, lo que está consiguiendo: "Siempre trabajé para conseguir objetivos, para hacer las cosas bien, pero no estoy sorprendido, sino más bien agradecido de lo que pude conseguir. Eso es por el trabajo y la confianza que se tiene uno mismo; las cosas, cuando trabajas, se van dando".

En cuanto a su futuro, con muchos clubes pudientes en el horizonte preguntando por su traspaso, Guido Rodríguez se mostró calmado: "Con eso estoy tranquilo. Estuve en la selección con la cabeza allí y, en la vacaciones, con mi familia. Ahora que volví, hay rumores de interés del mercado, pero yo estoy contento en Sevilla y con ganas de poder jugar con el grupo. Cuando haces un esfuerzo como el de la temporada pasada de llegar a Europa, te dan ganas de quedarte y jugarla; eso es de lo que tengo ganas". Con todo, será difícil superar el listón: "Sabemos que va a ser una temporada con mucha competencia, y eso está bien, que todo el plantel tenga que estar al pie del cañón. Va a ser importante cada pieza, porque va a haber muchos partidos y vamos a competir y jugar todos con mentalidad ganadora".

Ayudará el regreso del público a las gradas, una sensación que echa de menos la mayoría de los futbolistas, especialmente en el caso de los béticos, por la fidelidad y el calor de su infantería. De momento, el club trata de que haya un 30% del aforo ante la Roma este sábado, un indicio de lo que espera cuando arranque LaLiga mientras la quinta ola del coronavirus siga haciendo estragos. "La verdad es que tengo muchas ganas. La temporada pasada no pude jugar con gente y, ahora, estoy con muchas ganas de que vuelva la gente para sentir ese clima que pone la gente y que tan lindo es", sentenció el argentino.