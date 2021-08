Claudio Bravo, ambicioso: "Te tienes que exigir al máximo y no desaprovechar las oportunidades"

Claudio Bravo, portero del Real Betis Balompié, atendió a los medios oficiales del club después de incorporarse con el grupo tras disputar la Copa América con Chile y disfrutar de sus vacaciones, lo que ha demorado un poco su pretemporada. Repasó la actualidad, la competencia con Rui Silva, los objetivos del equipo y la exigencia que debe tener el equipo entre otras cosas...



- Preparado para el nuevo reto

"Venimos de una temporada en la que todos sabemos lo que nos costó conseguir el objetivo de entrar en Europa y ahora hay que remangarse de nuevo para dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros para seguir mejorando y afrontar con ilusión esta temporada tan exigente".

- Argumentó sobre cómo ve la exigencia

"Es lo bonito que tiene el fútbol. Si compites y no te pones metas y desafíos, no sirve de nada. Te tienes que exigir al máximo y no desaprovechar las oportunidades. Tenemos una ocasión maravillosa de competir en otros frentes. Eso es algo relacionado con lo mental. Vengo de competir a nivel de selección, me toca volver aquí con la exigencia de siempre, porque sé lo que es estar en el Betis y competir en LaLiga española. La exigencia y los límites te los pones tú. Se ve en los vídeos cómo trabajamos y cómo resultan las cosas tan bien".

- Competencia con Rui Silva

"No es sólo con Rui, también con Joel, con Dani... Pero la mayor competencia es conmigo mismo. Si bajo la intensidad y la exigencia personal el oponente más potente seré yo mismo. Competencia he tenido siempre y eso es muy bueno para mejorar y seguir creciendo. Esta temporada vamos a necesitar no sólo de once, sino de todos los jugadores que estemos en el plantel"

- Sobre su veteranía y cuidarse para no tener problemas físicos

"Fue quizás algo personal. Ni tengo 22 años ni tengo 45. Tengo que trabajar distinto, tengo que aprender a apretar más, cuándo debo parar o descansar... Cuando me toque jugar, al día siguiente bajar la carga... Son cosas que debo ir cambiando para que esto pueda seguir perdurando en el tiempo. Esto es un aprendizaje continuo en el día a día, de los compañeros, de los rivales. Cuando te toca una lesión, un día negativo, cuando el equipo pierde y lo hace por tu culpa... Son los momentos que te hacen crecer. Nunca me he quedado con la buena parada, con los elogios, con las victorias..."



- Regreso al equipo

"Tengo buenas sensaciones desde el primer día. Aún no me ha tocado competir, espero que me toque pronto y ayudar desde donde pueda. Mi sensación en estos primeros días, no sólo personal, sino hablando del grupo, es muy positiva".

- Ejemplo de liderazgo

"Me tocó llegar con ganas de querer aportar desde dónde me toque estar, jugando o no, entrenando o no, lesionado o no... Es la labor que todos tenemos. Somos trabajadores y tenemos que aportar desde dónde estemos. Lo llevo haciendo toda mi carrera".

- Vuelta de la afición al Villamarín

"Es la pena que tuvimos la pasada campaña, haber hecho una tan buena temporada y no haber estado acompañados de la afición. El ambiente del estadio es magnífico, tanto cuando van las cosas bien como cuando no van tan bien. Te animan y te levantan. Eso hace levantar al jugador y a los equipos. Esta temporada será distinta porque tendremos el hándicap del aficionado, y si ellos están con nosotros y nosotros con ellos será una unión perfecta".

- Contando los días para el debut ante el RCD Mallorca

"Es lo lógico. Para ello nos preparamos. No creo que ninguno se prepare para tener días malos o malas sensaciones. La idea del año pasado era la de meter a todo el mundo y aspirar a cosas importantes. Que el equipo tratara de pelear no por perder la categoría sino por aspirar a cosas más grandes. Mira la segunda vuelta que hicimos, creo que fuimos el segundo mejor equipo de Europa, estuvimos mucho tiempo sin perder. Empatamos mucho y si hubiéramos ganado dos o tres partidos de esos empates hubiéramos acabado seguro con diez puntos más".