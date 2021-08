Montoya, con ganas de fútbol: "Creo que vamos a tener un plantel para cubrir todas las necesidades"

Martín Montoya, lateral diestro del Real Betis Balompié, atendió a los medios oficiales de su club en los que repasó la actualidad del equipo, su momento de juego y los objetivos que tienen marcados para esta temporada.



- Cómo está en la pretemporada

Muy bien, muy contento, muy a gusto. El equipo está trabajando bien. Personalmente, me siento muy bien y cómodo y una nueva semana en Marbella y con ganas de empezar.

- Ilusión a pesar de ser uno de los veteranos con su juventud

Bastante igual que como empecé a jugar. Con bastante ilusión y ganas de jugar, de ganar, de jugar en campos llenos€ la ilusión de un niño.

- Malos momentos la campaña pasada

Sí, la temporada pasada se me quedó un sabor agridulce. A nivel personal no fue como me hubiera gustado, a nivel grupal fue perfecta. Un año difícil por el comienzo de curso pero conseguimos el objetivo de club, pero a nivel personal no fue de las mejores temporadas que he tenido.

- Mala suerte con el coronavirus y las lesiones

Sí, se juntó todo. COVID un mes, tobillo dos semanas y luego entrar costaba. Fue difícil.

- Ganas de darlo todo

Me quedé con las ganas porque estaba ilusionado de volver al Betis. Desde que salí quería regresar y demostrar lo que puedo aportar al club. Si es verdad que hubo partidos que pude jugar como contra el Atlético de Madrid. Creo que cuando he jugado he estado al nivel así que se ha quedado ese sabor agridulce por las lesiones.

- Lo tuvo difícil con Emerson

Al final, se juntó todo. Emerson estaba bien, jugaba todo y estaba con confianza así que era difícil entrar. Si además tienes lesiones y otros problemas y es difícil entrar en la rueda.

- Agradece la competencia

Al final la competencia siempre está y tienes que luchar para que el míster luego elija.

- Confianza en el equipo

Es una temporada larga, con muchos partidos y creo que vamos a tener plantel para cubrir todas las necesidades.

- Buenas sensaciones contra el Leeds

Siempre es difícil y complicado. Nos vamos encontrado mejor tanto en físico como en juego. Contra el Leeds hicimos un gran partido y tenemos que seguir así para llegar al cien por cien al primer partido de liga.



- Ganas de reencontrarse con la afición

Jugar en el Villamarín con público es una pasada. Da igual donde esté el equipo, la afición nos llevan en volandas.

- Sobre Pellegrini

La pretemporada pasada y esta estamos trabajando más o menos igual. Los conceptos son los mismos. Sabemos la forma en la que quiere jugar, lo que nos pide y el equipo está unido. Somos casi los mismos jugadores el año pasado y eso hace una piña fuerte y somos un gran grupo. Por eso, este año tenemos que intentar hacer una buena temporada también.

- Un grupo ejemplar y con ganar de iniciar LaLiga

Es un equipo de diez. Un grupo unido y nos conocemos de hace muchos años. Somos un buen plantel. Muchas ganas de empezar la liga ya. No va a ser fácil. Primer partido contra el Mallorca allí, recién ascendido. Están con toda la ilusión y al final todos los partidos son difíciles.