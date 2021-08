Diego Lainez, con la pierna inmovilizada en la celebración de México

Diego Lainez consiguió su objetivo en estos Juegos Olímpicos de Tokio y se llevó la medalla de bronce después de que México venciera por 3-1 a Japón, el país anfitrión, en el partido que se ha disputado esta mañana.



Aun así, no todo fueron buenas noticias para el joven talento del Real Betis Balompié pues tuvo que ser sustituido alrededor de la hora de juego por una lesión en la pierna.



No se sabe el alcance de la lesión, pero el Diario Récord de México difundió unas imágenes de la celebración del combinado azteca en la que se pudo observar cómo Diego Lainez tuvo la pierna inmovilizada para evitar mayores problemas.



Habrá que esperar un diagnóstico más profundo para saber el alcance real de la lesión. Lo que sí parece improbable, a tenor del aparatoso vendaje, es que Lainez pueda estar disponible contra el RCD Mallorca el sábado que viene cuando el Real Betis debuta en LaLiga 2021/2022. Opción que estaba difícil, pues el atacante aún tenía que viajar de Japón a España, adaptarse al cambio horario y descansar algo, eso sin contar que no ha realizado ni un entrenamiento de pretemporada con sus compañeros.



Diego Lainez está llamado a ser importante en el Real Betis Balompié en este curso futbolístico después de que en la pasada campaña mostrara una gran evolución en su juego y durante este estío haya encandilado con sus actuaciones con México.





TE QUIERO MUCHO, FACTOR



Durante la celebración de la medalla de bronce de México, Diego Lainez no se quiso perder los festejos y se puso a brincar con todo y la pierna inmovilizada.



Levantó el brazo y brincó en un pie. Pasión por los colores.



Más: https://t.co/t4vA1eFta8 pic.twitter.com/AMzd6jira4 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 6, 2021