Guido Rodríguez pone fin a su cuarentena y estará en el Betis-Roma

El Betis ha comunicado que Guido Rodríguez puede abandonar ya su cuarentena al haber dado negativa su PCR al séptimo día de haber regresado a España desde Argentina de unas 'mini vacaciones', tras proclamarse campeón de la Copa América con su selección, por lo que posiblemente esté esta noche (22:00 h) con sus compañeros en el último partido de pretemporada, ante la Roma en el Benito Villamarín, a la sazón el primero con público en 17 meses. Obviamente, al no haber podido celebrar ni una sola sesión de entrenamiento a las órdenes de Manuel Pellegrini, el pivote no participará en la contienda, pero sí será un espectador de lujo de la misma.

Obligado a un aislamiento, en principio de 10 días, por la nueva normativa impuesta por el Gobierno de la nación a los viajeros procedentes de ciertos destinos, entre ellos el país, suramericano, Guido fue autorizado a utilizar las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para ejercitarse a diario, con el fin de no perder la forma. "¡De nuevo en casa! Con ganas de estar ya con el equipo", escribía el ex de América y River Plate en sus redes sociales, acompañando el mensaje de un vídeo en el que se podía comprobar que no está prolongando ni mucho menos su asueto, sino que está trabajando duro con el equipamiento del gimnasio de Los Bermejales.

El mediocampista se pondrá a las órdenes de su entrenador ya la próxima semana, justo a tiempo para ser, al menos, de la convocatoria en el primer encuentro de LaLiga 21/22, el sábado 14 de agosto, a partir de las 19:30 horas, en Palma frente al Mallorca. Aunque el míster chileno ha ido alternando a Guardado, el ahora renqueante Camarasa o Paul como titulares en el eje, junto al filial Marchena, el peso de Guido Rodríguez en sus esquemas, las ganas que tiene de incorporarse y su empeño en ayudar pueden propiciar que el '21' salga de inicio en tierras baleares a pesar de los pocos entrenamientos grupales que acumulará.