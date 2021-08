Canales activa otro 'milagro' para estar el sábado ante el Mallorca

Zaniolo pisó el tobillo izquierdo de Canales en la recta final del primer tiempo del accidentado amistoso entre el Betis y la Roma de este sábado, dejando seriamente tocado al cántabro. Fue capaz de aguantar el '10' hasta el minuto 52, tras serle aplicado hielo en el descanso, aunque el dolor fue en aumento y, por precaución, el jugador y Manuel Pellegrini consensuaron que lo mejor era parar, pues el debut liguero en Mallorca estaba a menos de una semana vista. Ya en frío, la imagen compartida por el ex de Valencia y Real Madrid en sus redes sociales asustó a propios y extraños, ya que la inflamación de la articulación era notoria.

Muchos recordaron una fotografía similar de Dani Ceballos, lesionado en el estreno de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la fea entrada de un futbolista egipcio y ausenta ya el resto del torneo, pese a cierta mejoría. Pero el utrerano no es Canales. No hace milagros, para entendernos. Y es que el santanderino ha protagonizado ya más de una recuperación milagrosa, recortando meses y no semanas a los periodos de convalecencia. Todo desde que se puso en manos de la nutricionista y fisioterapeuta Itziar González de Arriba, creadora del concepto Fisiogenómica. Se trata de una especialidad que trata de mejor dolencias osteomusculares por medio de una correcta alimentación, así como del uso de productos naturales también para tener una mayor energía y potenciar el sistema inmune.

El 'cerebro' bético, apenas unas horas después de mostrar su maltrecho tobillo, compartía otra imagen en una 'story' de Instagram en la que se veía la zona bastante menos hinchada y embadurnada de arcilla. Mencionaba Canales a su mujer y a la citada profesional, que le asesora desde hace año en sus rehabilitaciones. Ahora, a falta de más pruebas que determinen que no hay daño en algún tendón o hueso, su objetivo es estar recuperado a lo largo de la semana para ponerse a disposición de Pellegrini para el debut liguero contra el Mallorca. Llegado el caso, estaría en manos del chileno forzarle o no, pero Sergio está convencido de que, en el peor de los casos, estará de vuelta antes de lo esperado.