Loren por Kang-In Lee, un intercambio bien visto desde Valencia

Uno de los futbolistas que están en la rampa de salida para dejar el Real Betis Balompié es Loren Morón. El delantero marbellí lleva tiempo sin rendir como se esperaba y su condición de jugador emergido de los escalafones inferiores hace que la dirección deportiva bética vea con buenos ojos su venta debido a que dejaría una plusvalía total.



A pesar de ese rendimiento, lejos de aquel con el que irrumpió en LaLiga, el ariete sigue manteniendo buen cartel en algunos equipos, siendo el Valencia CF el último que se ha interesado en él, según apunta el periodista Héctor Gómez, de Tribuna Deportiva Valencia.



Según esta fuente, la operación consiste en un intercambio entre Loren Morón y Kang-In Lee. Añade que el trueque estaba encarrilado, dándole valor a ambos traspasos, y que todo se ha caído porque el Real Betis no tiene espacio deportivo, pues tiene exceso de activos en la vanguardia, y porque el Fair Play Financiero se rompería. Por último, hace constar que José Bordalás, entrenador del Valencia CF, estaba de acuerdo con el movimiento.





NOTICIA?? El @valenciacf y @RealBetis tenían bien encarrilado el trueque (dando valor a ambos traspasos) de Kangin Lee por Loren Morón. La operación no sale porque el Betis no tiene espacio deportivo ahora mismo y porque por FPF se trunca. Bordalás daba el OK. pic.twitter.com/e8LG0gsVac