Las tres dudas de Pellegrini en el once titular base del Real Betis 2021/22

Una vez concluida la pretemporada en el Real Betis Balompié y después de realizar la última prueba ayer contra la AS Roma, que acabó con un contundente 5-2 a favor del equipo verdiblanco, el conjunto de Manuel Pellegrini ya encara la semana de inicio de LaLiga que desembocará en el choque contra el RCD Mallorca el sábado que inaugurará la temporada 2021/2022, donde el Real Betis tiene el reto de rendir bien en tres competiciones de alto nivel: LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey.

Aunque habrá minutos para todos debido a la gran carga de partidos y minutos, después de lo analizado y visto en la preparación, en el Real Betis se esboza e intuye un once titular base sobre el que se edificará el equipo y sobre el que dependerá el porvenir del nuevo proyecto bético.

Aun así, no todo está decidido, pues hay posiciones en las que no se percibe el 'dueño' definitivo y en las que Manuel Pellegrini rotará, seguramente, más que en otras demarcaciones, ya sea por el buen nivel de sus jugadores, por la falta de alternativas fiables y porque el futbolista aún no haya llegado, pues es una de las contrataciones pendientes.

Las posiciones que más interrogantes dejan son el atacante por banda derecha, la portería y el acompañante de Víctor Ruiz en el centro de la zaga.

En la zona de ataque por la derecha, dos futbolistas, a priori, se disputan la titularidad. Rodri y Diego Lainez, dos futbolistas jóvenes y llenos de talento son los favoritos del preparador chileno. Con Joaquín en un rol más secundario, parece que el de Talayuela asumirá la responsabilidad inicial debido a que ha hecho la pretemporada completa y a que

Lainez ha estado en los Juegos Olímpicos y se ha lesionado en el tobillo, por lo que aún no estará disponible.

Otra duda está en la portería, donde la llegada de Rui Silva ha encarecido la potería. Bravo y el portugués deja un arco de gran nivel y alternativas. Apunta a que el luso se encargará de LaLiga y el chileno de los torneos cortos (UEFA Europa League y Copa del Rey).

Y, finalmente, falta por decidir el acompañante de Víctor Ruiz, asentado y con la confianza del Ingeniero, en el centro de la zaga. Se espera que sea el fichaje deseado que dé relevo a Mandi, si bien es cierto que ahí sigue Marc Bartra, del que esperan en el Real Betis que eleve su nivel de juego sea competitivo.

