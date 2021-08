El Betis reacitva el fichaje de Diego Godín

Descartado públicamente por el mismo Antonio Cordón en los albores de este mercado estival, el nombre de Diego Godín ha regresado con fuerza en las últimas horas. El director deportivo verdiblanco, que fue el que trajo al propio central uruguayo a España cuando militaba en el Villarreal, señaló en su día que era lógico que aparecieran ese tipo de jugadores vinculados al club verdiblanco, pero sugirió que el Betis no estaba en disposición de aspirar a futbolistas de ese nivel con el limitado techo económico que disponía.



De hecho, eso ocurrió a comienzos de junio, en la presentación de Sabaly, y dos meses después aún sigue sin incorporar al central que debería sustituir a Mandi.



Pero todo ha podido cambiar. Tal vez porque haya prevista alguna venta -caso de Loren- o por la inyección económica que llegaría de LaLiga si este jueves se aprueba el acuerdo con el fondo de inversión CVC. La cuestión es que el nombre de Godín se ha reactivado.



Según asegura el periodista italiano Niccolo Schira, el Betis habría hecho una nueva intentona que el jugador estaría estudiando. El Cagliari, que quiere quitarse al central uruguayo de enmedio por su alta ficha (3,8 millones), no sería ninguna oposición y lo dejaría salir.

After #Besiktas even #RealBetis have asked info for Diego #Godin, who is not in #Cagliari's plans for the next season. His salary (€3,8M/year) is too high for Cagliari. Besiktas have offered a contract until 2023 (€2M/year). At Betis there is his former coach M.Pellegrini...