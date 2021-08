Junior Firpo, sobre el Real Betis: "Quiero volver en plenitud; ganar un título con el Betis sería lo máximo"

Junior Firpo no olvida sus orígenes y siempre tiene al Real Betis Balompié en su cabeza y corazón. Así lo ha mostrado en una entrevista en exclusiva en DAZN con motivo del comienzo de la Premier League, en la cual ha aterrizado este verano, en el Leeds United procedente del FC Barcelona.

El hispano-dominicano mostró el cariño que le guarda al Real Betis Balompié y aseguró que le gustaría volver a Heliópolis más pronto que tarde. "Sí, me gustaría regresar al Betis algún día. Es algo que tengo en la mente. Y no quiero volver mayor, quiero volver todavía estando en mi plenitud. Para mí ganar un título con el Betis sería lo máximo".

"Yo no engaño a la gente, yo no tengo fotos de pequeñito con el Betis, no era del Betis de pequeñito. De hecho, no me gustaba el fútbol y mi padre me apuntó para que hiciera amigos, pero los cuatro o cinco años que pasé allí€ no te lo sabría explicar, me han entrado en el corazón; la manera como me trató el club, la afición€ incluso cuando he vuelto con el Barça", argumentó el lateral zurdo.

El canterano bético repasó también su paso por el FC Barcelona, en el que ha pasado dos temporadas sin jugar demasiados minutos. "No he hecho balance como tal, pero está claro que no han sido dos años buenos. Tú dices altibajos, pero han sido más bajos que altos por así decirlo", reconoció.

Junior añadió que quizás debió quedarse más tiempo en el Real Betis sabiendo que tenía a Jordi Alba por delante en el FC Barcelona. "Al final he estado dos años en el Barcelona, que no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de hacerlo. Era una oportunidad que quizá me vino un poco pronto, echando la vista atrás tendría que haber jugado más años en el Betis y no ir tan joven sabiendo al jugador que tenía delante, que era Jordi Alba y que no tiene cuarenta años como Joaquín, él tiene 31 y mira el año que ha hecho esta temporada".

"No voy a decir que fuera una decisión precipitada, porque, a día de hoy, lo volvería a hacer. Cuando te viene el Barça o te viene el Real Madrid es muy difícil decir que no a este tipo de clubes, pero haciendo balance quizá no han sido los mejores años", finalizó.