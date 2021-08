Emerson, su recuerdo del Betis, su apodo, los inicios en la favela...

Estaba en todas las quinielas para salir, se metió en varios 'trueques' que no salieron y eso hizo concebir al Betis de que podía rascar para quedárselo, pero finalmente Emeron vestía hace unos días por primera vez la camiseta del Barcelona, su segundo club en España y el que lo fichó de la mano del club verdiblanco.

"Quiero triunfar en el Barça. En este club tan grande, sólo quiero triunfar", repite una y otra vez un futbolista que se ganó el cariño del beticismo por su entrega y que creció en la banda del Villamarín, algo que no para de agradecer, incluso cuando le entrevistan en los medios oficiales de su actual club.

"En el Betis me ayudaron mucho a adaptarme a LaLiga y al país. Y también es una etapa que me ha ayudado a llegar al Barça", aseguraba el ya lateral blaugrana, quien reiteraba lo que ha crecido en Heliópolis: "En el Betis he mejorado mucho a nivel defensivo. He aprendido a estar concentrado todos los minutos. Es uno de mis mejores recuerdos, puesto que he crecido como persona y futbolista".

El internacional brasileño también daba a conocer a los seguidores barcelonistas de donde le viene su apodo, sus tatuajes... "Royal es un apodo que me puso mi tía cuando yo era pequeño, porque lloraba mucho y abría mucho la boca, como una gelatina de la marca Royal", admitía y destacaba que tiene "30 tatuajes". "Los más especiales son uno que tengo con mi hermano y otro que recuerda mis orígenes en la favela", indicaba.

Precisamente sus recuerdos en la favela son los que más le han marcado: "En la favela aprendí que en la vida, si tú quieres, puedes llegar a conseguir cualquier objetivo. Mi primer recuerdo con la pelota es en una favela, cuando aún no sabía jugar a fútbol. Allí aprendí a jugar al fútbol"