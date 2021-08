Joaquín sueña con otro título y habla de Europa, Messi, Pellegrini...

La temporada que mañana arranca, posiblemente, sea la última que veamos a Joaquín vestido de corto. El capitán del Real Betis ya lo ha dejado caer en más de una ocasión, pero eso no significa que se la vaya a tomar como una despedida, ni que vaya a asumir una suplencia que, en principio, se le asigna, sino que piensa luchar, jugar y hacer todo lo que pueda porque su equipo logre el objetivo.

El jugador portuense, como embajador de Finetwork, presentaba hoy el acuerdo del Betis con esta empresa de telecomunicaciones, que lucirá en las camisetas del club heliopolitano en la presente temporada. Y mostraba sus impresiones y las del plantel ante lo que se avecina, una ilusionante campaña con el Betis en tres competiciones.



Pretemporada complicada con un percance

"En esta etapa de mi carrera lo importante es saber dosificarte. Para mí lo más importante son las sensaciones. Tuve un contratiempo en la primera semana y me ha ido mermando un poquito. Me quedé aquí cuando el equipo se fue a Inglaterra y he intentado estar al 100% lo antes posible, aunque ha sido un poco complicado. No he podido sumar todos los entrenamientos que me hubiera gustado. Esta última semana me he entrenado bien y estoy perfectamente y a disposición del equipo para la primera jornada".

Cómo ve al Betis para LaLiga

"Lo que conlleva el primer partido en un año tan importante e ilusionante. Se ha hecho una muy buena pretemporada, el equipo se ha preparado a conciencia sabiendo lo importante que es empezar bien. Tenemos un grupo magnífico. El equipo es consciente de lo que significa estar en Europa y competir con los mejores".

La posibilidad de su último año y sus objetivos personales

"Siempre digo que si es mi último año, que no lo sé, lo afronto con ilusión y para disfrutar todo lo posible. Luego el querer competir y jugar es lo que me hace estar a ala altura de mis compañeros. Si no fuera así sería muy complicado. Mi ilusión está intacta en querer ganar, competir y, por supuesto, en conseguir un título. Quiero disfrutar cada momento, puede ser mi último año, no lo sé, pero quiero competir y quiero estar. Me siento jugador, soy el capitán y ese compromiso conmigo mismo y con el club es lo que me hace estar cada día lo mejor posible para jugar, que es de lo que se trata y para lo que estoy aquí, para ayudar al equipo. Trabajaré hasta el último día".

Cuál será su rol en el equipo

"Afortunadamente, Manuel (Pellegrini) me conoce perfectamente. Yo sé cuál es mi rol y él sabe que yo quiero jugar. Soy el capitán, sé para lo que estoy, pero me siento jugador y quiero jugar. Muchas veces no me pone y se la lío, me mosqueo. Estoy aquí para jugar. Mi compromiso es en el campo, donde me tienen que juzgar. Es por lo que voy a luchar y voy a trabajar. Tengo 40 años, sé cuál es mi rol, que no voy a poder jugar siempre, así que nos entendemos. Me va a tener que dosificar, no tengo 20 años, pero nos entendemos perfectamente. Cuando me quiere dar descanso, habla conmigo y lo acepto, lo entiendo perfectamente".

Ahora que se ha ido Messi, ¿Es Joaquín la estrella de LaLiga?

"Soy el más viejo, eso es seguro, lo demás no lo sé. Ser el más viejo implica trabajar el 200 por cien para que los niños no te vacilen. La gente, sabiendo que tengo una edad, espero que pueda disfrutar conmigo. Poder competir y disfrutar, hacer a la gente disfrutar también enorgullece a uno".

Una 'despedida' en Europa

"Uno siempre sueña, en su mente y en su cabeza, objetivos importantes. Lo más importante es que estamos en el camino, en la Liga donde podemos competir por tres competiciones. Y a mí me hace mucha ilusión estar en Europa otra vez, es importante como está todo, te hace sentirte un equipo importante. Esto va a empezar esta semana y la mayor ilusión es el partido de Mallorca. Nuestro objetivo primordial y más importante ahora mismo es ganar en casa del Mallorca. Tiene que ser partido a partido, así conseguimos en la segunda vuelta números importantes, y este año tiene que ser igual, sabiendo que vamos a tener muchos partidos y que vamos a tener que estar muy preparados".

Jugar la final en el Sánchez-Pizjuán

"Jugar una final siempre ilusiona y es el sueño de cualquier jugador. No voy a decir más, no hemos empezado LaLiga, queda un camino largo por delante. Llegar a una final europea exige mucho sacrificio, hacer las cosas bien y tener la capacidad de poder competir a ese nivel, que no es fácil. El objetivo nuestro es el partido del Mallorca y en ese partido nos tenemos que centrar".

Levantar otro título con el Betis

"Te quedas sin palabras, uno es jugador y compite para ganar partidos y ganar títulos. No es fácil meterte en la rueda de competir y estar entre los mejores. Mi ilusión está intacta, en competir, en querer ganar, competir por un título es o máximo. Esa ilusión me hace estar vivo está intacta. Trabajaremos para ello, aunque sea mi último año, para poder disfrutar de mi equipo, de mi afición y poder levantar un título. Pero esto acaba de empezar, y nuestro objetivo primordial es poder ganar en casa del Mallorca.

El regreso del público a los estadios

"Es un aliciente que estábamos deseando tenerlo, sabiendo lo que significa nuestra afición para nosotros en casa. Ya el otro día con cierta parte de la afición fue maravilloso, parecía que estaba el campo lleno. Se les echaba de menos. Este año van a haber partidos muy bonitos y será maravilloso compartirlos con la afición. Va a haber partidos muy bonitos y poder disfrutarlos con ellos nos hace felices".

El adiós de Leo Messi

"Siempre que se va un futbolista importante uno sabe que pierde un pilar. No estamos hablando de cualquier futbolista, se va el que para mí es el mejor futbolista de todos los tiempos. Lo vamos a echar de menos, pero creo que LaLiga sigue teniendo mucha calidad y que seguimos siendo unos referentes en todo el mundo, eso no se va a notar. Se va a echar de menos, siempre da alegría verlo jugar, pero todo continúa. Seguirán viniendo y seguirán saliendo grandes futbolistas".