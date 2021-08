Setién, testigo directo de la situación de Messi y de "un vestuario que no es feliz"

El paso fugaz de Quique Setién por el Barça fue tormentoso, tanto que le quitaron las ganas de entrenar. Desde entonces, el extécnico del Real Betis se ha mantenido al margen del fútbol, apenas ha hablado con la prensa y aún espera que el Barça le pague por su despido. Ni el cambio de presidente ha solucionado un problema que acabará en decidiéndose en los triubunales.

Por ello, porque conoce la situación económica que vive el Barça y porque vivió en primer persona todo lo acontecido con Leo Messi el verano pasado se ha convertido en una voz autorizada que da luz a la situación a la que se ha llegado este año. En una entrevista con Jot Down habla de su etapa como barcelonista, de aquellos duros meses, con el confinamiento por medio, y de la situación del club blaugrana.

"Yo era perfectamente consciente de que llegaba al Barcelona en un momento muy complicado€ pero era la única oportunidad que iba a tener en mi vida. Por tendencia, siempre soy optimista y pienso que me voy a quedar toda la vida en los sitios en los que estoy, porque si piensas que te van a echar ya empiezas a preocuparte y a pensar 'tengo que poner a este, tengo que hacer tal cosa€', y no haces lo que crees que debes hacer. Yo soy perfectamente consciente cuando voy al Barcelona de que voy porque no tienen a nadie más, pero lo que no puedes es renunciar a ir al Barcelona y entrenar a los mejores jugadores del mundo, entre ellos, al mejor", asegura el técnico cántabro, quien tiene claro que lo sucedido en su etapa en el Barça era un reflejo de lo que había dentro del club.

"Ya lleva muchos años el Barcelona sufriendo, no hay más que verlo. Ya se sabía que se necesitaba una regeneración tremenda en el club. Si es que ahí lo sabía todo el mundo, pero no había capacidad, ni siquiera económica, de hacer nada", señala el exbético, quien veía una situacion a punto de estallar: "Había renovaciones ahí por medio, promesas incumplidas, y un estado de cabreo en el equipo tremendo€ Y eso es lo que nos llevó por delante".

Algo que notó nada más pisar el vestuario. "Un montón de cosas que realmente te llaman la atención porque, primero, desconoces ese nivel y, segundo, porque nunca he vivido un vestuario así, ni en la selección ni en el Atlético de Madrid. Era otra cosa. Y eso sí que me ha provocado un shock. Te encuentras un vestuario que no es feliz", asevera.

Y la cara visible de ese malestar era Messi, que ahora había recuperado la ilusión con la llegada de Laporta antes de llevarse este palo. Un jugador que acabó enfrentado a Setién, pero al que él sigue enalteciendo sin dudarlo: "Ya he dicho muchas veces que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos o al menos de los tiempos que yo he visto, porque a Pelé no le pude seguir en su esplendor. A Messi he tenido la suerte de verle catorce o quince años durante los cuales estaba deseando que jugara el Barcelona para encender la televisión y verle jugar".

Aunque también reconoce, sin nombrarlo, que le dieron ganas de quitarlo. "Muchas veces, me planteo: ¿merece la pena tener un jugador diez que te resuelve dos partidos con genialidades, pero el resto del tiempo desaparece? ¿Prefieres eso y que luego no corra o no defienda y que te metan un gol porque ese jugador no ha bajado? Porque eso te genera un problema grave", analizaba.

"Tú puedes decidir cómo juega el equipo y repetirlo cada partido. Decirles que vamos a defender arriba para recuperar pronto el balón y cosas así. Lo que pasa es que, si el contrario pasa esa línea de presión, en cuanto haya uno o dos que repliegan mal, ya te has metido en un lío. Es un momento en el que tienes que estar concentradísimo. Noventa minutos. Si tienes jugadores que se despistan fácilmente ya te tienes que plantear si defiendes arriba o no, porque a mí la opción de esperar atrás no me gusta, pero a lo mejor no te queda otra. ¿Cómo arreglas esto? ¿Quitando a esos jugadores? Pero no tienes más, o son peores en otras cosas. Es difícil acertar. Hay muchas cosas que yo no puedo controlar y en las que no influyo. Trato de adecuar el sistema de juego para que todos se diviertan porque creo que todos rinden más si se divierten€ pero luego hay cosas que se me escapan", añadía con respecto a las críticas que le llegaron de que su equipo jugaba mal.

Y para colmo, tras el confinamiento perdieron una Liga que lideraban. "Perdemos La Liga porque al Madrid le pitan seis penaltis y nosotros entramos en una fase jodida porque hay muchos problemas allí dentro", avisa. Y el Bayern le da la puntilla. "Los primeros veinte o veinticinco minutos de partido el equipo está bien ante un equipazo, y hay incluso una oportunidad de ponernos por delante, pero a partir del cuarto gol, el equipo se viene abajo, se derrumba", afrima y señala hacia arriba a la hora de repartir las culpas: "Se dan cuenta de las limitaciones que tienen, porque nosotros ya sabíamos que el equipo estaba cogido con alfileres. No para ganar al Mallorca, pero para ese nivel€".

Hoy, Messi y Suárez están fuera del equipo, el Barça volvía a sufrir un gran varapalo en Liga y Champions la pasada campaña, y toca recomponerse y hacer esa renovación que decía Setién, aunque sin un euro para afrontarla.