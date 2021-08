Benedetto, el Betis y los tiempos del mercado.

El acuerdo alcanzado por LaLiga con el fondo interncional CVC permitirá a 38 de los 42 clubes de Primera y Segunda división que dieron el 'sí' para acelerar en la confección de sus plantillas a falta de poco más de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes. Y en ello está el Betis, que además del central, donde todos los focos apuntan a Lyanco, también busca un delantero para dotar de más competitividad.



No en vano, la intención del club es la de buscar una salida a Loren Morón y traer a un recambio, siendo el 'Pipa' Benedetto el elegido por los rectores verdiblancos. El ariete argentino no cuenta para Jorge Sampaoli y sabe que debe buscar una salida de Marsella antes de que finalice el plazo el próximo 31 de agosto.



El OM, al igual que el Betis con su canterano, le está buscando una salida al argentino, pero antes de dejarlo marchar querría tener a su sustituto atado, por lo que la operación podría retrasarse hasta los últimos días de mercado hasta que Sampaoli tenga su nuevo delantero.



Será entonces cuando Darío Benedetto pueda salir de Marsella, siendo el Betis ahora mismo el destino favorito para la cesión del argentino, según apunta el periodista de Sportitalia Rudy Galetti. Todo es una cuestión de tiempo...





?? Dario #Benedetto-#RealBetis is just a matter of time. #OM is looking for the replacement: once found it, ?? striker can be transferred. ??? #Calciomercato #Transfers #Ligue1 #Liga https://t.co/ljtwUVJ0CD