Miranda: "Venía de entrenar y no noté el cambio. Estoy preparado para jugar" Lince

Juan Miranda, futbolista del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación oficiales del club, donde repasó su intenso verano, con medalla de plata olímpica y debut en la selección absoluta, sus vivencias en Olivares y como afronta la temporada que se avecina, en la que tiene depositada muchas ilusiones.

- Sobre su verano

Sí, la verdad es que han sido todo cosas buenas, he disfrutado mucho y no me lo podía imaginar con el nivel tan alto de fútbol que había. Ha sido un año espectacular, tanto en el Betis como en la selección.

- Experiencia en los Juegos Olímpicos

Es una experiencia inolvidable, única. Vas como un deportista más. Pocos lo pueden vivir. He tenido esa suerte. La medalla de plata la guardaré toda mi vida. Es mala suerte por no ganar el oro, pero con el tiempo te vas dando cuenta que es para estar orgulloso.

- Una pena que el oro se escapara en ellos últimos minutos

Siempre quieres ganar. Íbamos por la medalla de oro. Se escapó en los últimos minutos. Con el tiempo te das cuenta de lo conseguido. Llegar a una final olímpica y ganar una medalla es para estar muy orgulloso.

- Verano bañado con la Selección

Sí, ha sido un verano bañado con la selección. Tuve la suerte de debutar con la selección. Al final, el problema que sufrieron los mayores no fue a más, todo salió bien para todos y sebutar y marcar con la absoluta es de ser un privilegiado.

- Su primera temporada en el Betis

Cuando llegué al Betis sabía que era difícil. Esto es un club grande y venía de no jugar mucho en el Schalke 04. No esperaba un año tan bueno y esperemos que este año vaya mejor con el Betis y más en Europa.

- Su vínculo con Olivares

Sí, Olivares es un pueblo humilde que nos conocemos todos. Siempre he sentido el cariño tanto en Barcelona, como en Alemania y ahora aquí. Allí soy Miranda un chaval más, con amigos, que va a tomar un café y a que le gusta estar por allí disfrutando.

- Sobre el brazalete de capitán dedicado a su pueblo en el partido contra el RCD Mallorca

Ya tengo el brazalete. Es una iniciativa bonita y desde aquí quiero dar las gracias al Betis por ese detalle. Ya lo tengo y tendrá un lugar especial en casa.

- ¿Preparado para jugar contra el Cádiz CF?

Sí, venía de entrenar, no he notado mucho el cambio. Estoy feliz y tenemos equipo para ser una gran temporada. Sí, estoy preparado. Tanto yo como Calderón y el que elija Manuel Pellegrini será el adecuado.

- Orgulloso de Calderón y la cantera

Me alegro por Calderón. Hizo un gran partido. Mientras salga gente de cada es bueno para el Betis.

- Expectativas para esta temporada

Hicimos una gran temporada que costó arrancar. El año nuevo fue muy bueno y esperemos que vaya bien ahora. Hay que ir partido a partido, y si sumamos de tres en tres mejor. Que sea una gran temporada aquí y en Europa.

- ¿Cómo vio el debut contra el RCD Mallorca?

Me junté con mis amigos. Al principio se notaron muchos nervios de empezar la liga. No se pudo ganar, lo importante fue sumar. Tuvimos ocasiones para vencer, pero los primeros partidos son difíciles y contra el Cádiz esperemos que llegue la primera victoria.

- Esperando que se note el apoyo de la afición en su vuelta

Va a ser raro al principio, pero muy bonito. Va a ser bonito que disfrutemos todos.