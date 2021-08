Benedetto y el OM se cansan de esperar al Betis

Dario Benedetto pone rumbo a Elche. Así lo aseguran esta noche varios medios franceses, que indican que el delantero argentino tomará un vuelo y aterrizará en Alicante en las próximas horas para liderar el proyecto que dirige su amigo Christian Bragarnik, máximo accionista del conjunto ilicitano.

A falta de confirmación oficial, su fichaje por el club levantino dejaría al Betis sin la que, a día de hoy era su mejor opción para la delantera. La ausencia de salidas en ataque impedía al club verdiblanco reducir su masa salarial y priorizó el fichaje del central, el único hueco que tenía la plantilla desde que se fue Mandi.

Y con Pezzella ya atado por una cifra cercana a los 4 millones (3,5 más variables), Antonio Cordón tenía margen para afrontar el siguiente objetivo, que no era otro que el delantero.

El pase del Benedetto, según publicábamos en ED hace dos días, se iba a realizar en calidad de cedido y se negociaba si se incluía o no una opción de compra. El escollo principal estaba, no obstante, en el porcentaje del salario del delantero, que asumirían las dos entidades. Benedetto, que percibía hasta el curso pasado 3,1 kilos netos, aceptó, como el resto de sus compañeros, una rebaja del 30% para afrontar la crisis derivada del Covid-19, por lo que actualmente está en algo menos de 2,2 por temporada. El Betis no quería pagar más de la mitad, mientras que el OM trataba de liberar su ficha completa o la mayor parte de la misma.

Pero tanto el Olympique de Marsella, que también necesita su salida para fichar al delantero que le ha pedido Jorge Sampaoli, como en propio Benedetto se han cansado de esperar la marcha de Loren. Y, salvo inesperado cambio de rumbo, será anunciado próximamente en Elche.

Benedetto llegará al club ilicitano cedido por un año y ambas partes aún negocian, como hacía con el Betis, la cifra de la opción de compra.

El internacional albiceleste se incorporaría a un club de un nivel inferior, pero que no sólo tiene como cabeza visible a un amigo suyo sino que el propio Bendetto es accionista del equipo al que va a defender.