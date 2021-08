Canales: "Mi fallo es de los que deciden partidos"

Sergio Canales, que tuvo una ocasión en el arranque de la segunda mitad para haber desequilibrado el partido, lamentó ese error clave que puede haber costado dos puntos. "La he tenido y no la he marcado. Es una jugada clara de las que deciden partidos", con lo que se ha emplazado a "seguir mejorando" porque "esto acaba de empezar".

El jugador cántabro cree que a su equipo le ha "faltado el último pase" para superar al Cádiz en un encuentro en el que los béticos tenían "en mente sumar los tres puntos", por lo que dijo que "ha sido una pena". "Agradecer la respuesta del público, sabíamos que iba a ser así, nunca fallan y se lo agradecemos. Hemos puesto todo en el campo, pero nos ha faltado en muchos momentos ese último pase... Es una pena no sacar los tres puntos, pero creo que hemos hecho un buen partido", aceptaba el jugador verdiblanco.

No obstante, Canales ensalzó también al rival y recordó que el Cádiz se ha "plantado delante del portero con dos balones largos; en Mallorca pasó igual". "Eso lo tenemos que mejorar" porque "sabíamos que no se debían poner por delante, que se encuentran cómodos así, pero en el minuto diez llegó el fallo...".