Lyanco, cerca de cerrar su pase a la Premier League

Lyanco Vojnovic, futbolista que ha estado en la agenda del Real Betis Balompié, está a punto de cerrar su incorporación al Southampton de la Premier League, según adelanta el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el cual está especializado en el mercado de fichajes.



La operación está en su recta final, según esta misma fuente, por la cual el Southampton desembolsará unos siete millones de euros al Torino para hacerse con sus servicios futbolísticos, siempre y cuando nada se rompa a última hora.



El central brasileño era uno de los jugadores que estaban en la baraja de Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis, para sustituir a Aïssa Mandi, que se marchó al Villarreal CF.



Las altas pretensiones del 'Toro' hicieron inviable el movimiento, provocando que la escuadra de Heliópolis se decantara por un viejo conocido que sabe que le dará rendimiento inmediato.



También se ha revelado a última hora, según Fabrizio Romano, que el RC Celta de Vigo también ha hecho una propuesta por Lyanco, la semana pasada, sin que llegara a cristalizar.





