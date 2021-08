Pezzella: "Uno de los motivos por lo que estoy acá es por el proyecto; por el crecimiento"

Germán Pezzella, último fichaje del Real Betis Balompié, ofreció sus primeras palabras como nuevo futbolista verdiblanco en los medios de comunicación del club, donde repasó sus impresiones, motivaciones y relaciones con algunos compañeros.

- Segunda etapa

La segunda etapa acá después de cuatro temporadas afuera. La verdad que muy contento. Tenía ganas de volver, reencontrarme con gente conocida en un lugar donde fui muy feliz. Así que abriendo una nueva etapa y con mucha ilusión.

- Motivaciones para regresar

Ha cambiado mucho desde aquel entonces. Todo este tiempo he sido un seguidor más. Uno de los motivos por lo que estoy acá es por lo que me transmitieron en torno al proyecto, por el crecimiento en todo este tiempo. Me pone muy contento volver, con ganas de arrancar esta nueva aventura porque nos espera un año emocionante pero también duro.

- Ambicioso por disputar tres competiciones

Son muchos partidos, pero son esas competiciones lindas que uno siempre quiere jugar y son partidos que la gente, así que tenemos que estar preparados. Mañana hay otro partido importante pensando en LaLiga y hay que ir paso a paso para que podemos cumplir los objetivos.

- Su relación con Guido Rodríguez

Soy muy amigo de Guido, tenemos una gran relación. Lo que hablaba de él, lo hablaba cmo futbolista, dejando al margen nuestra relación personal. Estoy muy contento por él porque se nota que lo quieren mucho y también reencontrarnos y compartir equipo también es una alegría.

- Sobre Manuel Pellegrini

También el míster que está a cargo del equipo es una motivación extra, por todo lo que ha hecho en el fútbol, por cómo ha manejado el equipo el torneo pasado, los resultados que ha obtenido, las buenas sensaciones que ha dado€ así que es un aliciente más para estar acá.