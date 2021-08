Willian José aparece en el horizonte del Betis

"No hay pacto de ningún tipo, no fue convocado porque yo lo decidí. Quedan dos semanas. Veo al jugador muy bien, todos los que están entrenan muy bien, la decisión fue mía. Mañana -por el domingo- veréis si entra en la convocatoria o no". Con esas palabras zanjaba Imanol Alguacil cualquier especulación sobre el futuro de Willian José.

Aunque no lo dijera claramente, el delantero brasileño no cuenta para él y la Real le está buscando una salida en los últimos días de mercado. El agente del jugador lo ha ofrecido en los últimos días a los clubes que sabe que están buscando delanteros, entre ellos el Celta, el Valencia y un Betis que, como ayer dijo Pellegrini, necesita un '9' que le haga la competencia Borja Iglesias, ya que considera que Loren no es la opción ideal para jugar en esa posición.

Willian José cuadra con esas características y ya es un delantero que intentó fichar el Betis antes de que, hace cinco años, recalara en la Real. Como venimos informando, Antonio Cordón baraja varias opciones para contentar a su técnico entre los que estaria Mariano Díaz. Un nombre al que se unió el ofrecimiento de Lucas Pérez llegado en los últimos días.

A favor del club heliopolitano estaría que el Celta está a un paso de fichar al brasileño Thiago Galhardo y el Valencia a hacer lo propio con el también canarinho Marco André, lo que dejaría al Betis como el mejor candidato para colocar a Willian José.

El gran problema con el que se encontraría sería el coste la operación. El delantero brasileño tiene aún tres años de contrato con el club donostiarra y un buen sueldo. Y, por si fuera poco, la Real preferiría deshacerse de él mediante un traspaso y no sumar otra cesión como la que llevó a Willian José al Wolverhampton en enero.

Y el club verdiblanco no está para muchos dispendios. Aunque conforme se acerque el final del mercado y las prisas aprieten, lo que hoy parece imposible pasa a ser viable en cuestión de horas.