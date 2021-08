OK a la cesión de Loren al Espanyol.

Todo hace indicar que en la próximo semana se avanzará en la operación salida en Heliópolis. Nombres como los de Sidnei, Joel Robles o Loren son los señalados para abandonar la disciplina verdiblanca pero en el caso del delantero, Pellegrini ya ha dejado claro que antes de que se produzca su salida, el Betis debería tener atado a su recambio, para los que se manejan varios nombres.

Pero, ¿qué opina la afición bética? ¿Está de acuerdo con la salida de Loren? Eso precisamente es lo que hemos preguntado este fin de semana en nuestra #EncuestaHelvetiaED, si vería con buenos ojos la cesión de Loren al Espanyol, el club que parece está apostando más fuerte por hacerse con los servicios del delantero marbellí.

Así, un 66% de los votantes sí apostaría por la salida en forma de préstamo rumbo al club 'perico'. La afición es consciente que el club debe subir el nivel en la delantera, y que además no cuenta para Pellegrini, por lo que lo mejor para ambas partes sería una salida consensuada. Por el contrario, el 34% no cedería a Loren al Espanyol, confiando en el malagueño como una opción en la que confiar cuando Pellegrini no utilizara a Borja Iglesias. El desenlace, en poco más de una semana...