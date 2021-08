OFICIAL: Loren Morón, cedido al RCD Espanyol

El Real Betis Balompié y el RCD Espanyol han hecho oficial el acuerdo por el cual Loren Morón jugará en calidad de cedido por una temporada en el club de Barcelona.



Loren, con contrato con el Real Betis hasta 2024, jugará como cedido en el RCD Espanyol, el cual se guarda una opción de compra, sin ningún tipo de condicionantes, a final de este curso futbolístico.



Una vez desbloqueadas las últimas trabas económicas que impedían hacer oficial el fichaje, el marbellí se pone a las órdenes de Vicente Moreno, técnico perico, que ha sido importante para su desembarco en la entidad catalana.



Ahora Loren luchará por recuperar el nivel futbolístico y goleador con el que irrumpió en Primera división, y que ha ido decreciendo con el paso de las campañas. No lo tendrá fácil, pues en el RCD Espanyol tendrá la competencia de Raúl de Tomás, Dimata, Puado o Wu Lei.



Por otro lado, Loren se ha decantado por la propuesta espanyolista por delante de otras como las del Valencia CF, RC Celta o Real Sociedad, clubes que también sondearon su incorporación.



Loren ofreció a los medios de comunicación del RCD Espanyol sus primeras impresiones como nuevo futbolista perico. "Soy una persona que es humilde, trabajadora y que viene con ilusión de empezar esta nueva etapa que espero que sea buena tanto para el club como para mí".



"Desde pequeño sé de qué va el tema del fútbol por mi padre. Algo se me ha pegado y ahora es él el que disfruta lo que yo hice de pequeño. Tengo un espejo de mirar en mis padres. No he cambiado desde que soy futbolista. Sé de dónde vengo y es gracias a ellos que me han dado esa educación", reflexionó sobre sus padres.



Además de ello, habló sobre las redes sociales y los tuits polémicos por los que ha sido señalado por algunos aficionados pericos sobre los que pidió "perdón a los que se sintieran ofendidos" y achacándolo a "errores de juventud".



Sobre su aventura en el Espanyol: "Quiero ayudar al equipo, aportar lo máximo posible y luego en lo personal hacerlo lo mejor posible para darle la razón a la gente que ha confiado en mí, a la gente del club que ha hecho fuerza por mí".