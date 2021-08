Juanmi: "El año va a ser duro, pero también bonito e ilusionante"

De posible descarte a relevante para Pellegrini, Juanmi Jiménez pasó por el plató de Betis TV para analizar su momento en verdiblanco, después de participar decisivamente en los dos goles del equipo en este arranque de temporada. Así, cabeceó un centro de Fekir, casi sin ángulo, para que Manolo Reina se metiera el tanto en su propia portería frente al Mallorca, empatando de manera similar, a bocajarro, contra el Cádiz. "Afronto la temporada con mucha ilusión, después de año y medio con una lesión, entrando y saliendo por culpa del pie, así que enfoco el año con ganas de disfrutar, sentirme importante y aportar lo que creo que puedo aportar", admite el atacante.

"Al final, lo que siempre me ha caracterizado es que nunca me rindo; confío mucho en mis posibilidades y, si las lesiones me respetan y tengo continuidad y confianza, puedo dar mucho al equipo. A partir de ahí, toca darlo todo en cada entrenamiento para convencer al míster de que puede contar conmigo cada semana; ésa es la intención", añadía Juanmi, que analizó otras cuestiones, además de recibir mensajes en vídeo de compañeros, amigos y familiares dándole ánimos para seguir así de inspirado en la 21/22.



AÑO ILUSIONANTE

"Es un año bonito e ilusionante. Todos queríamos disfrutarlo. Sabemos que va a ser duro, porque, con tres competiciones, tienes que jugar cada dos o tres días, muchos viajes... Pero es lo que queríamos, así que ojalá se dé un año en el que peleemos hasta el final por cada competición"

EL ANTERIOR, PARA OLVIDAR

"Lo que me pasó más factura es que nunca me había lesionado. Llegué de la Real en buena dinámica y con buenos números; la lesión no parecía gran cosa, pero se fue complicando. Un día estaba bien y al otro estaba mal. Me costaba mucho arrancar hasta que decidí operarme. Fue un año complicado, de altibajos sobre todo anímicos, pero está olvidado. Ahora, a volver a sentirme importante"

"Desde el primer día, cuerpo médico, entrenadores, jugadores... todos estuvieron apoyando. Es de agradecer que, cuando las cosas no te salen, tengas tanta gente a tu lado"



LOREN

"Ojalá que le vaya la cosa bien. Es un grandísimo jugador. No ha tenido la suerte de terminar de explotar aquí, pero tiene unas cualidades increíbles y es un tío 10 como persona. Ojalá en esta nueva etapa goce de esta confianza y continuidad, y logre disfrutar del fútbol y hacer goles, que es lo que mejor sabe hacer"



WILLIAN JOSÉ

"Gran delantero con el que tuve la suerte de coincidir tres años en la Real. Tiene unas cualidades muy especiales: capacidad de aguantar la pelota, gol, potencia... Es uno de esos delanteros completos que encajaría en cualquier equipo. Será un gran refuerzo, que nos vendrá como anillo al dedo. Que esté con nosotros lo antes posible"



AFINCADO

"Mis raíces son de aquí, aunque llevase tiempo jugando fuera. Es una ciudad que lo tiene todo y te hace muy rápido la adaptación. Además, tener a los tuyos cerca, en Málaga, ayuda"