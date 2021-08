Norwich y Betis negocian ya un posible traspaso de William Carvalho

El Betis, a falta de una oficialidad que se espera que llegue a lo largo el día de hoy, ya tiene el gol que buscaba en el mercado estival de fichajes. Loren Morón ya es nuevo jugador del RCD Espanyol y así hizo hueco a Willian José, quien aterrizó en la tarde del miércoles en el aeropuerto de San Pablo para formalizar su cesión al conjunto verdiblanco, que ni mucho menos puede dar por cerrada la plantilla. Como ha informado ESTADIO, varias son las gestiones que tiene pendiente Antonio Cordón en esta última semana previa al 'deadline'.

Poco a poco comienzan a moverse las cosas pero, eso sí, las condiciones en las que se encuentra el director deportivo del Betis siguen siendo las mismas: todo movimiento de refuerzo pasa por una salida previa que aporte liquidez y, sobre todo, que aligere masa salarial. En este sentido, desde hace meses todas las miradas apuntan a William Carvalho, con un rol totalmente secundario para Pellegrini pero en el segundo escalón de los mejores pagados del plantel, sólo por detrás de Nabil Fekir.

La ficha del internacional portugués ha espantado el (insistente pero poco fiable) interés de los equipos lisboetas, dejando a los rumores que llegaban desde la Premier League como única esperanza bética desde hace muchas semanas. Han sonado muchos equipos británicos, como los Wolves o el Leicester, pero la noticia ante la que la parroquia heliopolitana cruza los dedos ha saltado este jueves con el Norwich como nuevo protagonista y aliado de los intereses béticos.

Según la noticia que avanza Sky Sports, elpara negociar el posible fichaje de William Carvalho. Según el citado medio, el conjunto conocido como 'The Canaries' se ha marcado comoen estos últimos días del mercado estival el fichaje de un mediocentro y, aunque tiene, sus primeros movimientos y sus fuerzas a día de hoy están destinadas a hacerse con el ex del Sporting CP.

No han trascendido los términos en los que se ha movido esa primera toma de contacto entre clubes, ambos muy necesitados. Uno de fichar y el otro de vender. Hasta ahora, a pesar de su acuciante necesidad de liberar gasto, el Betis se ha mantenido firme en su intención de no malvender a un jugador que, si bien no le han salido las cosas en La Palmera, goza de un gran cartel internacional. La idea es amortizar la fuerte inversión realizada en su día.

No obstante, en las oficinas del Benito Villamarín consideran una misión prácticamente imposible recuperar los 16 millones de euros (por el 80% de su pase) que abonaron en 2018, pero ése seguirá siendo el listón en el que se muevan de cara a un posible traspaso. Está por ver hasta qué punto está dispuesto a invertir el Norwich, pero a estas alturas del verano, cada vez se ve con mejores ojos una cesión con opción u obligación de compra que libere al Betis de los 2,5 millones de euros de ficha que cobra Carvalho.