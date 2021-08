Pellegrini analiza la enfermería del Betis, el papel de Pezzella o Guido y la "espina clavada con el Madrid y el VAR"

El Real Betis recibe al Real Madrid en el Benito Villamarín, a partir de las 22:00 horas de este sábado, en el que será uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada en LaLiga 21/22. El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa para analizar este choque previo al parón de selecciones en el que, a pesar de la entidad de rival, confía en poder repetir sus últimas buenas actuaciones contra los blancos y sumar la que sería su primera victoria de la temporada, tras arrancar "perdiendo cuatro puntos" con los empates ante Mallorca y Cádiz (1-1, ambos).

Pellegrini repasó el estado de la enfermería a un día de recibir al Madrid y dio pistas de cuáles serán las novedades de una convocatoria en la que entrarán tanto el argentino Guido Rodríguez como su compatriota Germán Pezzella, que incluso tiene opciones de vivir su segundo debut con la verdiblanca: "Tenemos a Diego Lainez con un esguince del que no se ha recuperado aún, Rober tuvo un pequeño problema muscular la semana pasada y aún no está en condiciones y Sabaly, operado del tendón. Rodri también tuvo molestias, pero creo que llegará a entrar en la lista El resto, todos están disponibles y con opciones de jugar (Pezzella incluido)".

"Van a entrar en la lista tanto Pezzella como Guido, quien tuvo vacaciones después de jugar la Copa América con su selección y luego tuvo que sumar una cuarentena, por lo que empezó a entrenar más tarde y no había necesidad de forzarlo porque el equipo estaba bien. Lo mismo sucede con Claudio Bravo. Todos ellos están disponibles y ya veremos cuál es el mejor momento para que entren en el equipo", añadió.

Cuestionado por los problemas defensivos del equipo y por un posible cambio de dibujo, Pellegrini defendió a los suyos y negó que busque un golpe de timón en su esquema habitual del 1-4-2-3-1: "No me planteo cambio de dibujo alguno. Defensivamente trabajamos bien, el Mallorca prácticamente no nos llegó en todo el partido y contra el Cádiz, salvo un error de exceso de confianza, el resto fueron tiros desde lejos sin importancia. En defensa y ataque creo que funcionamos bien, aunque aún tenemos que mejorar y que lleguen resultados que den tranquilidad. Cada partido es una final y hay que ser lo más competitivo posible".

Volver a estar en Europa la próxima temporada "es todo un desafío" para el santiagués. "El año pasado estuvimos a punto de alcanzar las semifinales de Copa siendo mejores que el Athletic y perdiendo en los penaltis y luego nos clasificamos para jugar la Europa League sin ser el objetivo proncipal. Hay que agregarle la misma fuerza, intención y ambición para estar lo más arriba posible. Hemos perdido cuatro puntos en estos dos partidos, quizás, pero somos el equipo que menos ha perdido en 2021 en toda Europa", se reinvindicó.

"Para ganar al Real Madrid hay que hacer un gran partido", remarcó el entrenador del Betis, que recordó que el equipo merengue es "una institución acostumbrada a ganar, que tiene muy buen equipo y buen técnico, por lo que será un partido muy difícil. A ellos no les afecta lo que se pueda decir o publicar (por los rumores sobre Mbappé)", consideró, antes de recordar que tiene "la espina clavada de la temporada pasada". "Íbamos ganando 2-1 y dos decisiones del VAR -la expulsión de Emerson y el penalti de Bartra que el VAR obligó a pitar- nos perjudicaron mucho. Habríamos ganado y esperamos repetir la imagen", espetó.

"El Madrid siempre es igual de peligroso, tiene que pelear por el título y para eso debe ganar todos los partidos. Hay jugadores importantes que ya no están, como Ramos o Varane, pero Militao acabó muy bien la temporada pasada y el Madrid tiene siempre una muy buena plantilla para luchar por todo esta temporada", concluyó sobre su próximo rival, un equipo al que dirigió hace ya diez años.