El Norwich City se olvida de William Carvalho y se fija en otro centrocampista

El Norwich City, conjunto de la Premier League, que había mostrado interés en la contratación de William Carvalho, futbolista del Real Betis Balompié, parece que se olvida del centrocampista portugués y ya ha encontrado un futbolista para reforzar su medular.



'The Canaries' ha llegado a un acuerdo con el FC Rostov de Rusia para el traspaso del Mathias Normann, pivote noruego de 25 años, según adelanta el periodista Arilas Ould-Saada, el cual también asegura que no habrá problemas para que su compatriota cierre su contrato de forma satisfactoria con el club inglés.





??Norwich and FC Rostov have found an agreement for Mathias Normann. The player is closing in on a Premier League move. Personal terms will be no obstacle. #NCFC @NorwichCityFC pic.twitter.com/C0tukfw9nO