Con Sidnei fuera, ¿podrá usar el Betis el plus por Emerson para fichar?

El Real Betis ha cerrado este lunes, según avanza 'Abc', la rescisión de Sidnei, a quien quedaba un año de contrato pero que no contaba para Manuel Pellegrini. Con ofertas de Internacional de Porto Alegre y Aris de Salónica, el central hispano-brasileño y sus asesores han aceptado perdonar la mitad de lo que le quedaría por percibir en la 21/22 para obtener la carta de libertad de forma anticipada y, por tanto, poder negociar con otros clubes en una situación más ventajosa, según apunta 'Mundo Deportivo', lo que a los heliopolitanos supondrá un ahorro de alrededor de un millón de euros, pudiendo destinar una cuarta parte a otras operaciones.

Como es bien sabido, en La Palmera han sobrepasado el tope salarial fijado por LaLiga, que se revisa con todos los movimientos, de los cuales un 25% (o un 50% si son ventas cuantiosas) es posible reinvertir, ya que esta situación irregular viene heredada de la campaña anterior, cuando se hizo la vista gorda con varias entidades por las graves pérdidas económicas que generó la pandemia. El acuerdo con el fondo de inversión CVC ha aportado unos 14-15 millones extra al presupuesto deportivo del Betis en los tres próximos ejercicios, lo que sirvió para diligenciar las fichas de Sabaly, Pezzella, Rui Silva y el renovado Víctor Ruiz.

La cesión al Espanyol de Loren liberó el dorsal 16 para el zaguero italo-argentino y masa salarial para reclutar a Willian José, que obtendrá a tiempo el '12' de Sidnei en cuanto se ejecute su rescisión amistosa. Además, se trabaja a marchas forzadas en las salidas de Joel y William Carvalho, aunque el primero no tiene ofertas y debería aceptar una solución similar a la del ex deportivista, al tiempo que el internacional brasileño no acepta la única propuesta que hay sobre su mesa y la de los verdiblancos: préstamo con opción de compra, que se vuelve obligación en caso de ascenso a la Premier League, por parte del Fulham.

De no lograr estos giros finales, el Betis entiende que no habrá margen para una incorporación final, que ya descartaron prácticamente en los últimos días Haro, Catalán y Cordón. Ni siquiera con el plus que dejará en las arcas heliopolitanos los traspasos de Junior y Emerson por parte del Barcelona a Leeds y Tottenham, respectivamente, así como las variables ejecutadas en los contratos de venta de Brasanac a Osasuna y Feddal al Sporting Clube. Lógicamente, en la planta noble del Benito Villamarín habrán elevado la consulta a la patronal, pero la normativa es bastante ambigua al respecto. Hasta el punto de que una fuente solvente consultada por ESTADIO (el director deportivo de un club adscrito a LaLiga), acostumbrada a manejar estas situaciones, opina lo contrario.

"¿Puede usar el Betis lo que le corresponsa por Emerson para retocar su tope salarial? La respuesta rápida es 'sí', pero con matices. Los ingresos generados por traspasos o cesiones en los que el club inicial conserva derechos económicos sí que computan en el cálculo de ingresos por transacciones del club original (respeco al LCPD, nomenclatura real del tope salarial), siempre que esté suficientemente acreditada la cantidad que se reporte (sólo la parte que se haya devengado hasta ese momento, que no haya reclamaciones judiciales en curso sobre esa transacción, que el cobro no esté sujeto a otras condiciones, que se le descuenten los gastos de la operación o comisiones, etc). Pero en términos generales sí se pueden computar", apunta este alto ejecutivo.

El gran problema estriba, al parecer, en que el Betis, como otros muchos clubes, ha superado ya el límite salarial, aunque parece que no por mucho. Así, por ejemplo, contando que el fijo por Emerson fuera de 23 millones, le corresponderían 4,6, a los que habría restar el excedente en el LCPD (Límite de Coste de Plantilla Deportiva), para cuya variación (diaria, si es necesario), según aclara LaLiga en su sección de dudas (https://assets.laliga.com/assets/2019/09/18/originals/7041722d03d4b80986e87f75e9de9456.pdf), computan hasta los nuevos contratos publicitarios firmados. Todos los ingresos en general, no sólo los referentes a activos propios con ficha en vigor. Con el supuesto anterior, de haberse pasado el Betis un millón, obtendría el 25% de 3,6 (900.000) para acometer otros fichajes.