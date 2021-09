"Tiene toda la pinta de que será mi último año; hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji".

Joaquín Sánchez renovó este verano una temporada más como bético, en la que sigue disfrutando de la capitanía del Betis y en la que espera ir contando con mayor protagonismo a lo largo del curso tras un inicio en el que no está contando demasiado para Pellegrini. Sobre ello, el cierre del mercado y su futuro trató el portuense en El Pelotazo de Canal Sur Radio, donde, como era de esperar, no faltó el humor.

El arranque liguero del Betis

"Llevamos tres jornadas, es verdad que no hemos conseguido ganar, dos puntos de nueve, pero sí que creo que en el último partido contra el Real Madrid hemos hecho un muy buen partido, hemos dado la cara ante un rival importante, estando siempre en el partido y teniendo opciones hasta el final. Pero no hemos conseguido ganar. Queda mucho, hay muchas cosas que mejorar, pero lo positivo es que en esta línea vendrán los resultados pronto".

El cierre del mercado

"No es preocupación ninguna para mí, afortunadamente. En mi último traspaso al Betis, cinco minutos antes de que se cerrara el mercado, sí lo estaba, imagínate. No fue fácil porque la Fiore cuando volví para la pretemporada del tercer año me acuerdo que echaron a Montella y llegó Paulo Sousa. Y la directiva cambió un poco, el entrenador quería valorar a los jugadores y a mí eso me tocó un poco la moral y dije 'pase lo que pase no firmo, hago mi último año'".

La llamada del Betis

"En ese momento me llamó el Betis y ya tuve la cabeza girada para volver a casa. Y las dos últimas semanas antes de que se cerrara el mercado no fueron fáciles, prácticamente no iba ni a entrenar, estaba en casa esperando a que se cerrara la operación y fue un poco complicado. La ansiedad no te deja descansar, estar bien, y hasta el último momento fue muy preocupante para mí. Mi familia aquí, yo allí solo... Tanto mi salida como mi regreso al Betis han sido de película".

El cierre de mercado de algunos compañeros de vestuario

"Sí, tener la intranquilidad de saber si te vas o te quedas... Son momentos complicados y más aún cuando tienes familia. Si estás solo es más fácil moverte y hacer las maletas, pero cuando tienes familia y quieres tener un futuro cómodo y saber lo que va a pasar, estos días son complicados. Pero a todo se acostumbra uno, cuando se llevan tantos años se sabe que esto puede cambiar de la noche a la mañana".

¿Ha tenido alguna oferta en los últimos años?

"Antes de renovar mi primera vez, en mi tercer año sí tuve... no fueron ofertas concretas, sí tanteos, opciones de irme fuera. En aquel momento, si no hubiera continuado en el Betis, o si aquel tercer año mío cuando llega Quique, que hay un cambio institucional grande y en el equipo, a lo mejor sí hubiera tenido alguna opción, si no hubiera renovado, sí me hubiera planteado tomar una decisión de esas. Pero al final renuevo dos años más y esa opción la descarto porque con 38 ó 39 años dónde voy".

Europa

"Sí, sí, sobre todo exigente, que es lo que uno quiere cuando está a este nivel. Poder competir, exigirte al máximo y jugar en Europa es importante. Temporada bonita, exigente e ilusionante, jugar en Europa es muy bonito para demostrar el nivel que tenemos y que estamos ahí por méritos propios, y ahora hay que demostrarlo".

¿Su último año?

"Tiene toda la pinta porque hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji... Yo no quiero estar por estar y acomodarme. Sé que mi papel es el que es, tengo que saber mi rol y mirar lo que puedo aportar desde otro punto de vista, pero siempre y cuando sepa que soy uno más y que personalmente me exijo a mí mismo para ser importante. Si veo que mi aportación es poca o paso a un segundo plano, pues diría hasta aquí he llegado y punto. Pero a día de hoy me sigo exigiendo y me sigo cabreando cuando no juego, por eso siempre intento entrenar cada día para tener los máximos minutos posibles, ayudar al equipo y sentirme importante. No estoy contento conmigo mismo porque no estoy disfrutando de lo que quiero hacer, que es jugar".