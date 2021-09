El Real Betis completó un agitado mercado estival de fichajes con la llegada 'in extremis' de Héctor Bellerín, la inscripción de Willian José tras la rescisión de contrato de Sidnei y el frustrado intento por hacerse con Dani Ceballos, operación que fue imposible debido a que finalmente no se marcharon jugadores como Joel o Carvalho. No obstante, para preparar el choque ante el Granada, Manuel Pellegrini aún no podrá disfrutar de la plantilla resultante, ya que pierde durante dos semanas a un total de cinco internacionales.

El chileno Claudio Bravo y el mexicano Andrés Guardado serán los primeros en entrar en acción de un grupo menguado por las circunstancias. Las lesiones de Sabaly, Rober y Lainez les han impedido acudir a las llamadas de Senegal, España sub 21 y México, respectivamente. Además, se queda sin representación en Portugal de manera inesperada y sigue sin contar en las absolutas de Francia y España.

Ésta es la agenda de los internacionales del Real Betis para los compromisos de las selecciones en el inicio de la Fase de Clasificación para el Mundial de Qatar 2022.