Sidnei dice adiós al beticismo

Sidnei Rechel da Silva dejó de pertenecer a la disciplina del Real Betis Balompié después de que ayer entidad y futbolista llegaran a su acuerdo para rescindir el contrato que les unía por una temporada más.

Sidnei tenía muy dífcil jugar, pues no entrena en los planes deportivos de Manuel Pellegrini, entrenador bético, el cual le había comunicado que partía en desventaja sobre Pezzella, Víctor Ruiz, Bartra y Edgar.

Por ello y después de que ninguna de las propuestas llegadas a la institución de Heliópolis no convencieran se optó por romper de forma amistosa la vinculación contractual.

Sidnei, tras tres temporadas en el Benito Villamarín, no quiso olvidarse de su paso por el Betis y se despidió de todos a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

"Queridos béticos.

Ha llegado el momento de despedirme de vosotros después de tres años defendiendo este escudo. No es fácil para mí decir adiós a esa ciudad que, es verdad, tiene una magia especial y me ha acogido tan bien desde el primer día. Me gustaría daros las gracias a todos los trabajadores del Real Betis por vuestro buen trato durante este tiempo y por vuestra ayuda. También quiero agradecer a cada entrenador y a todos los miembros del cuerpo técnico que he tenido su confianza y todo lo que me han enseñado. Os puedo asegurar que hasta que jugué en el Villamarín nunca había disfrutado de una afición igual, gracias por estar siempre animando, incansables, en las buenas y en las malas. Por último, me gustaría hacer una mención especial a mis compañeros, el ambiente que he vivido en este vestuario no se puede comparar con nada.

Nuestros caminos se separan pero os deseo lo mejor en el futuro.