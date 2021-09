Willian José: "Ojalá pueda hacer lo mismo que otros jugadores de Brasil por este club"

Willian José, nuevo futbolista del Real Betis, atendió a los medios de comunicación en su presentación oficial como jugador bético en la que se mostró agradecido y feliz por comenzar esta nueva aventura profesional.

- Agradecido

Quiero agradecer al club, a Antonio por el esfuerzo y estoy feliz por estar aquí hoy. Tengo muchas ganas de jugar con este clima, ambiente y afición.

- Preguntado por la operación y disponible para jugar

Es una cesión, pero hay predisposición para que se prolongue en un futuro. Es una cesión sin más ahora mismo. Llegué con un poco de molestias en el sóleo, pero ya estoy entrenaddo gfuerte y duro para estar con el equipo.

- Ilusionado por trabajar con Pellegrini

Estoy encantado e ilusionado. Trabajar con Manuel, un entrenador de su nivel es una gran felicidad. Ha entrenado a equipo grandes y ha ganado titulos. El último año no he tenido mucha oportunidad, pero he desmostrado durante cuatro años y medio que puedo hacer gol y quiero demostrar que aqui puedo hacerlo también.

- Habló con Juanmi y Canales

Sí, hablé con Juanmi y Canales. Les pregunté por el vestuario, por el día a día, entrenamientos, me pasaron información positiva y ahora espero hacer un buen trabajo en un año ilusionante.

- No se pone objetivos

Hay que ir partido a partido. No soy de decir número de goles, si las cosas salen bien y el equipo suma puntos, bien y luego a ver lo que pasa. Si tú estas bien los goles llegarán. Con Pellegrini he hablado, le dije que estoy bien y en forma para entrenar con el grupo.

- Brasileños

Es una gran felicidad estar aquí. Desde Las Palmas sabía que el Betis estaba interesado en mí. Por aquí han pasado grandisimos jugadores brasileños como Assunçao, Oliveira y denilson. Es gratificante y un honor estar aquí y ojalá pueda hacer lo mismo que otros jugadores de Brasil por este club.

- Ángel Haro