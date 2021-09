Camarasa: "Confío en mis compañeros y en tener la oportunidad de jugar Europa con el Betis"

Víctor Camarasa, futbolista del Real Betis Balompié, atendió a los medios oficiales del club esta mañana para repasar la actualidad del equipo, su situación personal, y la decisión del equipo de dejarle fuera de la lista de inscritos en la UEFA Europa League.

- Se siente bien

Estoy muy bien. Contento de haber vuelto a los terrenos de juego. Era lo que más deseado en este año que más he pasado. Queriendo tener minuto y ayudar al equipo.

- Como si debutara

No salí de inicio a calentar de inicio, salí y a los cinco minutos me llamó el míster para salir. No me lo esperaba. Ni calenté. Lo deseaba tanto, que no pensé más allá, sólo quería jugar y disfrutar de ese momento.

- Mucha gente a la que agradecer

Sí. Hay mucha gente que me ha ayudado. Sobre todo, la familia que siempre está ahí, a todos los que me han ayudado en este año que no ha sido fácil para mí y ellos también han sufrido. Fisios, recuperados, las personas que me han apoyado en los días que me han visto más decaído o feliz. Los que me han comprendido porque esta lesión es dura y se pasa mal, aunque seamos unos privilegiados. Se pasa mal y se sufre y ha sido más fácil con ellos.

- La lesión le ha hecho mejor persona

Creo que está lesión me ha aportado como persona. Ver cosas de forma diferente. No soy especial porque esta lesión la han tenido otros compañeros, pero veo las cosas de otra forma. Saber valorar lo que tenemos para hacer nuestro trabajo. Esto nos gusta hacer y hay que tirar para adelante.

- La decisión de dejarlo fuera de la Europa League

Ayer hablé con el míster y Antonio Cordón. Me transmitieron su decisión. Obviamente quiero jugar, estar disponible para todo. Hay que ser sensato, vengo de un año largo, lesionado. Acepto la decisión, soy uno más del equipo, confió en mis compañeros y ojalá poder estar después de la fase de grupos. Somos egoístas, pero a la vez honestos. No puedo decir más, confío en ellos y en que me den la oportunidad de jugar Europa con el Betis.

- Nuevos fichajes

Ha sido una semana intensa. Han llegado caras nuevas. Jugadores con mucha calidad y trayectoria, Viene a sumar y tenemos una buena plantilla para afrontar las tres competiciones.

- Confianza en equipo

Nos vamos con malas sensaciones al parón. 2 de 9 puntos. Hay que ver el lado positivo. Hay que volver lo más fuerte ahora contra el Granada. Sumar de tres en tres. Esto no es como empieza sino como acaba y hay que estar tranquilos. Confiar en el equipo y vamos a darlo todo para estar lo más alto en las tres competiciones.