Luiz Felipe, el Betis y el mercado del coste cero

No hace ni una semana que cerró el mercado estival de fichajes y en el Real Betis ya han comenzado a planificar las dos próximas ventanas con un nombre destacado como claro objetivo: Luiz Felipe Ramos como objetivo del Betis para seguir potenciando el eje de la zaga con ese refuerzo que se esperaba para este mismo verano, que no se descarta intentar para enero si el equipo sigue en tres competiciones, aprovechando que su contrato con la Lazio expira en junio de 2022, y con quien se negocia desde ya para una posible incorporación como agente libre.

El Betis intentó hacerse con Luiz Felipe con varias fórmulas que iban desde un traspaso a bajo coste, conservando la Lazio un porcentaje de una futura venta, hasta una cesión con opción de compra, previa renovación con los romanos, algo que el jugador ha rechazado en varias ocasiones. Según apuntan diversas informaciones, el zaguero tiene muchas papeletas para seguir engrosando una prolífica lista de operaciones a coste cero, antes de Cordón y especialmente con el extremeño y Serra a los mandos de la dirección deportiva.

El italo-brasileño, de 24 años, apenas ha tenido minutos en la 20/21 por culpa de una lesión importante de tobillo, si bien cumple con el perfil demandado en Heliópolis: experiencia en la elite, opciones de revalorización, contundencia y calidad en la salida. Su sueldo, en Roma cobra menos de un millón de euros, no debería ser un problema para el Betis, a priori.

El escenario de junio de 2022 se dibuja como el ideal para hacerse con Luiz Felipe, sobre teniendo en cuenta que para el próximo mercado invernal el Betis también tiene previsto abordar una posible cesión de Dani Ceballos y Ángel Haro aseguró haber gastado "hasta el último céntimo".

Además, no parece que la Lazio vaya a ponerlo fácil ni barato en enero, a tenor de sus altas demandas hace unas semanas. Todo ello, a pesar de que no ha jugado casi nada, fue fichado a un coste bajísimo (750.000 euros) hace un lustro del modesto Ituano y obtener una plusvalía, aunque no sea la esperada, antes de quedarse con las manos vacías y Luiz Felipe se marche como agente libre.