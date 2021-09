Pellegrini no tarda en mostrar la primera seña de identidad de su segundo plan para el Betis

Avalado por el éxito previo, Manuel Pellegrini ya ha puesto en marcha otro plan. El entrenador del Real Betis quizás no haya obtenido todos los refuerzos que necesitaba, pero el arreón final de Antonio Cordón sí ha logrado mejorar al equipo en las áreas y el chileno tiene 28 efectivos en su poder, entre las 25 fichas del primer equipo más Miranda, Rober y Rodri, inscritos con fichas del filial, además del también canterano Calderón, que también ha participado ya.

La amplitud de plantilla, con un consecuente aumento de la competitividad por cada puesto del once, debe ser una de las principales señas de identidad del segundo plan del técnico al frente del Betis. En una temporada con tres competiciones, los necesita a todos enchufados y ha empezado a rotar desde el minuto uno. No en vano, con sólo tres jornadas de LaLiga disputadas en esta 21/22, Pellegrini ya ha usado a 23 efectivos, pero puede considerarse que ha hecho pleno, ya que a los siete que aún no ha dado minutos ha sido sólo porque no ha podido.

"Tengo experiencia de estar en tres competiciones y necesitas un mínimo de 25 futbolistas profesionales para jugar jueves y domingo. Tenemos la fortuna de tener tres jugadores del filial preparados para alternar con el primer equipo y eso nos hace ser más importantes. Tenemos una buena plantilla y no nos sobra nadie", señaló Pellegrini, defendiendo al grupo, unas horas antes del cierre de mercado.

"Veremos a final de año si acertamos o no, pero a priori estamos contentos por el tipo de profesional que ha venido. Lo fundamental es el grupo, más que los nombres de los jugadores. La dinámica y el funcionamiento grupal, esa aureola de compromiso, trabajo y exigencia es lo más importante. Hemos hecho varios fichajes y han subido muchos canteranos, pero ahora hay que formar una familia, un buen grupo y un buen clima de trabajo. Lograr que todos sumen. Pasito a pasito, queremos dar alegrías a la afición del Betis", señalaba el director deportivo a modo de balance. De momento, Pellegrini quiere contentarle y volver a sacar partido a la plantilla que ha confeccionado el extremeño. Todo aquel que ha ido estando disponible ha ido entrando de inmediato en la rueda de las rotaciones.

Así ha repartido los minutos Pellegrini en estos tres primeros encuentros oficiales del Betis 21/22.