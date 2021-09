Pellegrini: "Tenemos plantilla para pelear en las tres competiciones; no me sobra nadie"

Manuel Pellegrini fue el invitado de excepción este martes en el estreno de la nueva temporada de 'Gol Sur Premium', programa estrella de Betis TV. El preparador chileno respondió a las preguntas de Juan Bustos, presentador y director de los medios oficiales, así como de los periodistas externos Pepe Elías ('Mundo Deportivo'), Miguel Ángel Morán ('Marca') y Mateo González ('ABC'), con los que intentó analizar diferentes cuestiones sobre el pasado, pero, especialmente, el presente y el futuro de un equipo que afronta ahora el primer 'impasse' tras un arranque de curso discreto. "Estoy contento, tratando de sacar el máximo provecho a este parón antes de comenzar una tanda de 7 partidos cada 3 días entre septiembre y octubre; después, en noviembre, otro parón y otros 7 partidos en 21 días; en diciembre, incluso antes, porque se suspende la actividad por Navidad. Tenemos un calendario bastante intenso y queremos manejarlo de la mejor manera posible", asevera el míster verdiblanco, que admite: "Los parones no gustan, pero, como en éste se cerraba el libro de pases, tenemos unos días para adaptar e integrar a los jugadores nuevos al plantel".

Seguidamente, Pellegrini realizó una valoración del grupo que han puesto a sus órdenes para la 21/22: "Tal como dije, era bueno esperar hasta el 31 de agosto, porque podía haber salidas y llegadas. Hemos logrado, dentro de una realidad económica de cuyo obstáculo no nos podemos abstraer, conformar una plantilla que podrá pelear en las tres competiciones que tenemos por delante. Hubo salidas importantes, pues tanto Emerson como Mandi nos aportaron mucho (como Sanabria o Loren), pero pudimos traer a gente como Rui Silva, Sabaly (que desgraciadamente se lesionó al poco de llegar, lo que también ha hecho posible la incorporación de Bellerín), Pezzella, Willian José... Son jugadores de experiencia, que conocen LaLiga y las competencias internacionales, y eso es importante. Me habría encantado gastar 100 millones, como la última vez que fue el Betis a Europa, pero hay una pandemia y una realidad económica que no lo permiten en estos momentos. Tenemos un plantel que va a ser competitivo y, como la temporada pasada, cuando nadie lo esperaba, tratará de llegar lo más lejos posible en las tres competiciones". Además, el chileno trató las siguientes cuestiones:



RELACIÓN CON CORDÓN

"Discrepancia no había ninguna con Antonio. Tenemos muy buena relación desde Villarreal, con diálogo fluido y constante. Con limitaciones, se ha hecho un trabajo muy bueno, la mayoría a coste cero. Seguro que hemos sido los que menos hemos gastado, pero todo ha sido coordinado y consensuado conmigo"

"La lesión de Sabaly nos trastocó los planes, pero logramos reaccionar rápido y de buena forma, trayendo a un jugador con experiencia como Bellerín. No podemos exigir que traigan a un jugador de 25-30 millones. Hay que aceptarlo y, como la temporada pasada, sacar el máximo rendimiento a la plantilla, teniendo claro que será más complicado que lo anterior"



DANI CEBALLOS

"Dani y otros 25-30 nombres han sido las especulaciones. Nadie le discute su calidad. Además es del Betis. Pero es un puesto que tenemos cubierto, con un plantel en el que tenemos a Guido, William, Paul, Canales... que, con su rendimiento, lograron llegar a Europa. No hay ninguna razón, por más importante que sea y más compromiso que tenga con el Betis, para quitar a alguno para traer a Dani Ceballos. No me refiero a él, pero otros que han salido no ha habido la más mínima posibilidad"



JUGAR CADA TRES DÍAS

"Son tres competencias, contando la Copa del Rey, importantes. A lo mejor al principio, con equipos menos conocidos, se mira con más suspicacias, pero conforme avanzan las eliminatorias se va convirtiendo en un torneo muy bonito en el que, desgraciadamente, nos quedamos el año pasado sin acceder a semifinales en el último minuto. Esta temporada queremos también tratar de llegar lo más arriba posiblle"

"El año es más difícil, porque desgraciadamente en Europa League se llega a casa el viernes a las tres o las cuatro de la mañana. Ya hemos visto que contra Villarreal o Sevilla no vamos a poder retrasar los partidos porque hay fecha Fifa después, por lo que tendremos que jugar los domingos. Por supuesto, la Liga se hace más difícil, pero ésa es la ilusión, ser competitivos en las dos competiciones"



LISTA PARA GRANADA

"Willian José, en el último entrenamiento en San Sebastián, tuvo un pequeño problema en el gemelo. Nos quedan todavía algunos días, pero va a ser muy difícil que esté a punto para Granada. No es sólo curarse la lesión, sino integrarse en el grupo, asumir otras cargas... Vamos a ver si para la próxima semana está. Analizaremos la mejor manera para no dar pasos atrás"

"Bellerín lleva trabajando desde que llegó sin problemas. Se ha integrado bien. Vamos a tener que jugar cada tres días en 3 semanas, por lo que el partido del lunes debe estar relacionado con el del jueves y el domingo. Vienen otros de jugar con su selección, así que veremos el mejor momento para meter a cada uno"

"Desgraciadamente, se produjo un cambio en los partidos de las Eliminatorias de Suramérica, que en este parón y el que viene serán tres y no dos. Aunque lleguen el sábado, exigir al jugador con cambio horario que responda el lunes y el jueves, el domingo y el miércoles. Vamos a conversar con cada uno cuando llegue y prepararemos el mejor equipo posible para lograr tres puntos importantes de visitante"

"En esta profesión nunca se está tranquilo, porque las cosas se van desarmando continuamente. Pero sí hay que tener la personalidad suficiente para no mostrar esa intranquilidad y trabajar de forma coherente, con la mente fría. Por supuesto que todos queremos una victoria lo antes posible, pero el fútbol es muy cambiante. Ninguno logró ganar los tres partidos. Siendo malo el 2 de 9, creo que el equipo futbolísticamente no anduvo mal, aunque hay cosas que mejorar, claro. El año pasado empezamos con dos victorias y, luego, en la jornada 11-12, éramos un desastre y estábamos casi en el fondo de la tabla. Nos toca ganar cada semana; vamos a buscar hacerlo en Granada, que es lo más próximo"



TRANSICIÓN TRAS UNA TEMPORADA EXITOSA

"Como en todas las temporadas, hay cosas positivas y negativas. Si puedo elegir si prefiero comenzar como la temporada pasada, cuando cogí a un grupo anímicamente destruido, habían quedado el 15º y nadie creía en nadie, me quedo con ésta, cuando nos hemos clasificado para Europa y el equipo se siente respaldado. Nunca se sabe, pero prefiero esta exigencia mayor, con un año de trabajo detrás. Ojalá los resultados nos acompañen y que los rendimientos individuales estén acorde con lo que yo sé que puede dar cada uno"

"¿28 jugadores? Hay una responsabilidad más, que es hacer un buen papel en Europa. El mismo campeonato continental actúa contra la Liga. Tenemos jugadores jóvenes con condiciones a los que hay que darles oportunidades, porque éste siempre ha sido un club formativo y lo merecen. No me sobra ninguno de los 28"



TRES PORTEROS

"En teoría, lo mejor es tener sólo dos porteros de categoría y uno de la división menor, sobre todo con un arquero como Dani Rebollo, al que le tengo mucha confianza y del que creo que, en una situación de emergencia, respondería perfectamente. Por distintos problemas contractuales, quedamos con tres, pero me alegro mucho. Rui viene nuevo de Granada y fue una buena incorporación; Bravo y Joel, rindieron bien la temporada pasada. No había buenas salidas para ellos y, como nadie quería echarlos y hay un cupo, no tenemos ningún problema. A Joel lo tratamos como uno más, por supuesto. No hay carrera ni trayectoria, sino hay rendimiento y actitud. El que ande mejor durante la semana es el que va a jugar"



WILLIAM CARVALHO

"Primero, por supuesto que uno quiere que los jugadores rindan lo máximo. Y que los más caros sean siempre titulares, pero en el fútbol no siempre es así. Para este año, una plantilla sin William Carvalho es peor que una con William Carvalho. De eso no tengo ninguna duda. No tenía interés ni intención de que se fuera. Como con todos, si llegaba una oferta importante y beneficiosa para ellos y el club, no les cerramos la puerta; ya veríamos la manera de reemplazarlo. Estoy muy contento de que esté con nosotros. Tiene experiencia y calidad. Con nuestras discrepancias, porque le exijo mucho y no le doy la pasada hasta que vea que es el WC que es capaz de ser. Esperamos convencerle de que tenga una regularidad mayor. Ojalá tengamos una respuesta acorde a su categoría. Confío mucho en él"

"Canales juega de Canales. Puede jugar de '5', al lado del punta, en una banda... Tiene unas virtudes que hacen que le salga igual de fluido jugar en un puesto que en otro. William es un medio de ida y vuelta. Tiene muchísima calidad para darnos salida de balón. Ante una emergencia, puede jugar de medio defensivo parado delante de la línea seguramente, pero creo que le quitamos muchísimo aporte en todo el trabajo ofensivo. No es un carrilero, pero es un medio con llegada, con gol, con ganas de ir... A veces debe tener también las mismas de volver (bromea)"

"Todos tenemos virtudes y defectos. Él tiene una calidad que otros no tienen, pero otros a lo mejor tienen otra entrega. No puedo pedir a William que juegue de Guido, porque él tiene otra mentalidad; ni al revés, porque no tiene esa técnica. Una de las labores del técnica es tratar de aunarlos para que no sea pura calidad sin marca ni pura marca con calidad. Eso es lo que tratamos de trabajar toda la semana, a veces mirando el tipo de rival que habrá enfrente"



CANALES

"Si su mejor versión es cuando hizo 6 goles seguidos, es difícil que vuelva a estar a esa altura... Es muy importante por su entrega, por su compromiso, por su cariño al club, por su rendimiento (todos tiene altos y bajos, partidos mejores y peores). Día a día va mejorando, porque se exige mucho"

"Tampoco es un puesto, jugando más atrás (lo que a él le gusta también), que se le pueda exigir que haga goles en todos los partidos. Estoy muy conforme con su compromiso"



FALTA DE GOL

"Si me dice las tres primeras jornadas, me preocupa muchísimo, pero hay momentos de la temporada en que no entra la pelota. Por eso es importante el rendimiento individual, pues tenemos jugadores con gol como Borja, Juanami, ahora llegó Willian José. Primero, tiene que haber un trabajo colectivo para crear situaciones de gol y, después, la finiquitación, el término. Para ser un equipo con gol, ofensivo, tienen que participar los diez, tener salida, generar ocasión... Para defender, igual. Si hay falta de gol, hay un trabajo colectivo que mejorar"



BARTRA

"Desgraciadamente, tuvo una lesión muscular casi al terminar la pretemporada. Jugó amistosos y tuvo ese inconveniente, que le impedía entrenarse de forma normal. Ya está al 100% y estará seguramente en las próximas alineaciones, porque lo necesitamos"



LOS FEKIR

"A Nabil lo defino como un gran jugador, con condiciones impresionantes en potencia, manejo de la zurda a su antojo. Por algo fue campeón del mundo con Francia. Lo marcan muchísimo y le pegan muchísimo durante los partidos. Estamos tratando de trabajar con él para variar su forma de actuar en los últimos metros, que aparezca sin balón para que le suelten un poco la marca. Dentro de toda su calidad, es un jugador que tiene que tener más gol porque tiene capacidad para ello. Es indiscutible no sólo en nuestro equipo, sino en el 90% de los equipos del mundo. Tiene que jugar siempre"

"Es normal que un técnico contrario le ponga una marca personal a Nabil y la ayuda de otra que esté cerca. Con faltas cortas le va restando llegadas al área. No sólo él, sino muchos jugadores hábiles lo sufren. Es una mezcla entre ambos: los árbitros deben protegerlos más y ellos, saber defenderse mejor"

"Con Yassin hay un error importante de concepto, que es creer que estaba en el plantel por ser hermano de Nabil Fekir. Es un jugador con muchísimas condiciones, y por eso lo subí la temporada pasada. Desgraciadamente, en ese puesto tenemos alternativas. Estaba jugando poco y le hará bien jugar, pero en un 80-90% de posibilidades, será jugador del primer equipo en un plazo corto"



BELLERÍN

"Es muy importante que los que han llegado, como Héctor y Pezzella, tengan experiencia internacional y vengan de clubes grandes. Héctor viene del Arsenal, acostumbrado a afrontar siempre tres competiciones con mentalidad positiva y ganadora desde el primer minuto. Tiene características claras, pues es muy rápido y ofensivo. Sabaly, igual; estábamos muy contentos con él. Martín Montoya, que se despliega bien también en ataque, quizás ha sufrido críticas en algún partido porque el gol ha sido por ahí, pero no siempre es culpa del que está en ese sector. La temporada tuvo muy mala suerte con las lesiones, el covid... Con los tres laterales derechos, todos con experiencia internacional, tenemos muy bien cubierto ese puesto"



WILLIAN JOSÉ

"Es un jugador con el que tenemos la misión de rescatarlo para el fútbol. Las dos últimas temporadas no estuvo a su nivel por diferentes razones, pero ya ha demostrado su calidad y su potencia. Nos va a aportar mucho al ataque. He jugado muchas veces con dos en punta. Más que el funcionamiento, es el rendimiento. Si tenemos a jugadores que la estén metiendo, seguramente jugaremos con dos puntas. No soy nada cerrado a planteamientos que vayan a hacernos ganar o perder"



BRAVO Y LAINEZ

"No hay un titular y dos suplentes. Claudio llegó tarde de las vacaciones, porque tuvo que hacer 10 días de cuarentena en Chile cuando terminó la Copa América. Hablé personalmente con él y me dijo que no se sentía todavía preparado para jugar. Lo estaba haciendo bien Rui Silva. Y en eso Bravo es muy profesional. No tenía ningún problema en esperar para ponerse al mismo nivel. Va a jugar también, después de 3 semanas y los 3 partidos con Chile. Su edad, como la de Joaquín, para mí no tiene importancia si su rendimiento es aceptable. Ojalá Claudio se quedara más años con nosotros, porque es un líder en el vestuario"

"La temporada de Diego se extendió más y, encima, llegó con un esguince de tobillo fuerte, con un edema óseo que todavía no le permite entrenarse. Ojalá siga con su periodo de madurez y, como Rober o Rodri, tenga opciones de ayudarnos"



JOAQUÍN

"Conmigo en Málaga ya jugó mucho detrás del punta, porque tiene mucha calidad técnica. Con 40 años, le cuesta más recorrer la banda y tampoco podemos esperar que juegue tres partidos por semana. Por circunstancias, está jugando menos, pero ya mismo lo veremos 90 minutos. A esa edad es importante estar al 100% a punto. Él tiene un físico privilegiado; no engorda y se entrena a la par que el resto. En la medida en que dé su rendimiento, ya veremos hasta cuándo sigue acá. Es un ídolo no sólo para el Betis, sino para todo el fútbol español. Es un icono mediático, pero no le estorba para su faceta deportiva. Es un lujo de persona y jugador"



CANTERANOS

"Paul, Rodri, Rober o Edgar ya están. Como Yassin, al que nombré antes, forman parte de una primera generación que no deben rendir como canteranos, sino como jugadores con condiciones para estar ahí. Luego, viene otra con Calderón, Fran Delgado, Raúl o Marchena que tienen la obligación de no sentirse juveniles (del filial), sino hacer sentir la presión al que está por delante. Está muy bien manejado por Ruano, con el que hay concordancias en la línea técnica, en hacer jugar bien a sus equipos"



OCHO QUE ACABAN

"Es difícil de contestar a estas alturas. Depende mucho de su rendimiento; el que rinda muy bien, hay que hacer todo lo posible por mantenerlo, claro. No es bueno que tantos acaben contrato el mismo año; no es lo ideal, pero es la realidad. Vamos a tratar de manejarlo de la mejor manera posible"



LA EUROPA LEAGUE

"En teoría, habría grupos más difíciles y más fáciles. Nos tocó un grupo de equipos grandes. El Celtic es uno de los dos más grandes de Escocia, como el Ferencváros en Hungría. El Bayer Leverkusen ha estado peleando por la Champions en los últimos años. Este año hay que tratar de ser primeros, pues el segundo depende de con qué equipo de Champions te toque en el play off"

"No hay competición que no sea bonita cuando se gana. La Champions, la UEL, la Conference, son competiciones atractivas. Da igual dónde sea la final; tenemos que tratar de pasar la Fase de Grupos para llegar a esa final"

"Dentro de todo lo negativo del Covid para la economía del mundo y del fútbol, queda claro que el aficionado será más importante después que antes. Esos estadios vacíos son imposibles de mantener. Ojalá se llenen al 100% lo antes posible. Poder acompañar al equipo por Europa es de las mejores noticias; el equipo lo siente dentro del campo"



IDOLATRADO

"Por supuesto, siempre dije que venía al Betis pero ya me llevé 10 años en España. Pero es diferente vivir la ciudad. Siempre tenía un técnico que decía que nosotros pasamos en poco tiempo de bestia a bestial. Siempre digo a los jugadores que tenemos unos hinchas comprometidos como los mejores en el mundo. Ese cariño lo siento por las calles de Sevilla. No digo que esté todo el día en la calle, pero he vivido una ciudad digna de vivir. Nos faltó la Semana Santa, la Feria, los Toros, pero ya vendrán"



COUSILLAS

"Lo conocí como jugador en Chile cuando yo ya estaba dirigiendo. Es un par de años menor y nos juntamos en San Lorenzo. Rubén tiene una trayectoria larguísima como arquero en San Lorenzo, en Colombia y Chile. Tiene un carácter muy diferente al mío, así que posiblemente por eso hemos hecho una buena dupla técnica. Con José Cabello llevo trabajando también la parte física desde 2004 en Villarreal. La incorporación de Fernando y Toni Doblas nos aportan el conocimiento de la institución. Tenemos muy buena relación entre nosotros"

"Kirikocho es un grito muy antiguo en Argentina, anterior a Rubén, para fastidiar al que va a patear un balón. Él lo trasladó a nuestros equipos, es verdad. Pero Capdevila, al que tuvimos en Villarreal, ya lo usó en un Mundial"



LALIGA SIN MESSI

"Madrid y Barça todavía tienen plantillas importantes no sólo para LaLiga. Es cierto que con Cristiano y Messi, la Liga española tenía un plus. Y así se vio en competiciones europeas. Pero es responsabilidad de todos los equipos hacer un buen fútbol y ser competitivos a nivel internacional. No tengo ninguna duda de que Real, Atlético, Barcelona y Sevilla tienen plantillas para pelear en Champions. Después, venimos los equipos como Real Sociedad, Villarreal, nosotros, que tenemos una responsabilidad de responder en la UEL, aunque Villarreal va a jugar la Champions. Y juntos hacer una buena Liga. Para mí, la mejor es la Premier, que se suman público en los estadios, administración, dinero para los clubes, pero donde se juega el mejor fútbol es en España. Creo que tenemos que seguir exactamente igual"



EL LÍO DEL BRASIL-ARGENTINA

"Es incomprensible que se haya suspendido a los 7 minutos de empezar. Luego ya se podía manejar de distinta manera si había que suspenderlo una hora antes, un día antes, pero hacerlo así es una falta de respeto a los espectadores, a los televidentes, a los profesionales"