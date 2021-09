Bartra se ofrece para jugar en Granada, analiza los fichajes del Betis y define los retos para la 21/22

Marc Bartra arranca una temporada muy importante para el Real Betis y no menos relevante para él, en lo personal. Tras deslumbrar en su primer año como verdiblanco, su rendimiento cayó mucho y las lesiones le mermaron como nunca antes en su carrera. Ahora, recuperado ya de los problemas musculares que sufrió en la recta final de la pretemporada y que le impidieron participar en las primeras jornadas de LaLiga, vuelve motivado para luchar por un sitio en el once con Pezzella, Víctor Ruiz y Edgar.

Bartra ha repasado todos estos asuntos, así como los retos colectivos y personales en esta 21/22 e incluso la configuración de la plantilla con un análisis de los nuevos fichajes, en una entrevista concedida en el mediodía de este miércoles en Radio Marca Sevilla.



¿Cómo se encuentra físicamente?

"Creo que es la primera pretemporada que me pierdo varios partidos en toda mi carrera. Lo importante es cómo estoy ahora. Estoy recuperado, disponible y con ganas de que llegue la primera victoria del equipo y poder estar".

¿Qué problema sufrió este verano?

"En años anteriores fueron cosas quizás más complicadas. Esta pretemporada fue algo muscular, menos importante. Me he estado preparando para hacer una buena pretemporada aunque no fuera con el equipo, aparte, y ahora llevo ya un par de semanas sintiéndome bastante bien y eso es lo importante".

Preparado para jugar el lunes en Granada

"Si el míster lo decide, creo que es un buen día para poder jugar mi primer partido de Liga, eso sí".

La importancia de ser sólidos en defensa

"Sí, totalmente, está claro que es un equipo de jugadores de mucha calidad, creativos, pero la diferencia y el mejor nivel lo dimos cuando todo el equipo, del primero al último, se puso el mono de trabajo y empezamos a ser un equipo solidario que sin balón estaba junto, compacto. Y con la calidad que hay siempre vamos a tener ocasiones y hacer goles. Es algo del equipo, mental, de espíritu, de todos, de ayudar y no solo defender cuatro o cinco sino todo el equipo. Y con la calidad de los grandes jugadores que hay dio resultado y pudimos clasificarnos para Europa. Es algo que tiene que ser permanente casi en el club, ponernos ese objetivo sabiendo que es muy complicado, pero que tenemos equipo para ello, para luchar arriba".

El fichaje de Héctor Bellerín

"Lo conozco prácticamente desde que tenía 10 años. Es más pequeño que yo, pero coincidíamos en la Ciudad Deportiva del Barça porque coincidimos en las inferiores de La Masía. Tuvimos la suerte de coincidir en la Eurocopa de Francia en 2015 y aunque no tuvimos muchos minutos, estuvimos allí, entrenando, clasificándonos para la Euro y tenemos muy buena relación. Hemos seguido en contacto y antes de que se viniera hablé con él. Algo sabía... Tengo muy buena relación con él. Ya en años anteriores ya me había dicho. Él es bético, su familia lo es, y estaba ilusionado, con muchas ganas, se le ve en estos primeros entrenamientos que tiene ganas de hacer cosas importantes con el Betis".

Los otros refuerzos del curso

"Nos hemos reforzado muy bien, todos los jugadores que han venido son de gran nivel. Willian José lo conocemos de la Liga, es un gran delantero, Germán Pezzella que nos va a ayudar muchísimo... Sabaly, lástima de esa lesión, pero de todos los que han venido, vamos a necesitar".

¿Cómo ve la plantilla?

"Se va a ver durante la temporada porque el fútbol es así, pero viendo los que se han ido y los que estamos, no creo que se haya debilitado el equipo, incluso en algún aspecto está mejor incluso. Esa tiene que ser nuestra mentalidad, en ningún momento se ha visto debilitado y ojalá lo podamos mostrar dentro del campo que es así".

Sorpresa por la salida de Emerson del Barça

"Sí, sí, es un grandísimo jugador, con unas condiciones muy, muy buenas, tanto técnica como físicamente. Es un portento, tengo muy buena relación con él, es un buen tío y le deseo todo lo mejor porque se lo merece. Un tío con mucha ambición, es ganador, muy competitivo y seguro que le puede ir muy bien al Tottenham".

¿Qué espera del partido ante el Granada?

"Tiene un equipo muy competitivo con grandes jugadores, 12, 13 ó 14 buenos jugadores, es un buen equipo. Conozco a su 'staff' con Robert, lo tuve en el Barça B y en la Selección, y seguro que está haciendo un trabajo para que el equipo rinda como él quiere porque es un perfil diferente al que tenía el año pasado. Se verá cómo van evolucionando".

Déficit de puntos en el arranque

"Sí, está claro que el arranque no ha sido como esperábamos, pero ahora ya la mayoría disponibles, con más competencia, viene un tramo de partidos importantes para poder dar ese golpe encima de la mesa y mostrar el buen equipo que creo que tenemos".

Retos en lo personal para esta temporada

"Lo que me ocupa de verdad es recuperar un gran nivel, quizás el que me llevó a estar en la Selección, es lo que tengo en mi mente, que no sea una temporada más, que sea una gran temporada. Todo pasa por trabajar, que me respete la salud, y está siendo así, ya llevo todo este mes encontrándome mucho mejor y sabiendo que esto es muy largo y habrá momentos de todo tipo, mentalmente me he preparado también para dar un gran año, recuperar sensaciones físicas buenas y dar un buen nivel".

El sueño del Mundial

"Primero el Betis, 100%, porque es lo que quiero de verdad, dar un gran nivel aquí, y luego ya se verá. Pero está claro que con la manera de hacer las cosas del seleccionador nos mantiene a todos despiertos porque en cualquier momento puede llegar la llamada. Eso hace que la Liga esté más viva que nunca, que haya mucha competencia y esa filosofía hace que al menos yo, que llevo meses sin ir, esté también al tanto y con ganas de dar un gran nivel, ya se verá todo".