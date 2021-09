Joel Robles: "Quiero devolverle al club el cariño y respeto que me ha mostrado"

Joel Robles, portero del Real Betis Balompié, se pasó por los medios de comunicación de su club para hablar de la actualidad del equipo y de paso aclarar todo lo acaecido alrededor suya durante el mercado de fichajes, pues fue uno de los jugadores que estuvo en la rampa de salida durante la ventana de transferencias estival.

- Más tranquilo

Estoy más tranquilo después de que haya pasado ya el mercado de fichajes. Se vive con incertidumbre, pero ya ha pasado y ya a tope con el equipo.

- Ganas de trabajar

Ya llevo doce temporadas en la élite. Es lo que me ha tocado trabajar mucho en unas ocasiones, sufrir en otras. Siempre he resurgido. Somos tres porteros. Se ha estudiado la posibilidad de salir. Siempre que fuera beneficioso para todas las partes. El míster siempre fue claro conmigo. Me mostró que está contento conmigo y me pide que trabaje.

- La sinceridad y la comunicación esencial

Al final creo que hablar claro es importante para el jugador. El mensaje del míster fue claro. Está contento conmigo, me pide que trabaje, y me asegura que soy uno más. Desde el primer día estoy aquí para ayudar y cuando el míster me necesite ahí estaré. Estoy para ayudar y aportar todo lo que tenga.

- El club se ha portado bien con él

El club se ha portado muy bien. No me han forzado.

- El mensaje de Manuel Pellegrini

La verdad es que es el mensaje que manda. Quiere rendimiento, no mira trayectorias. Mientras yo siga aquí lo voy a intentar hasta el final. Devolverle al club el cariño y respeto que me ha mostrado es lo mínimo que puedo hacer.

- Final en Granada

Todos los partidos son finales ya. Después de una derrota contra el Real Madrid en la que creo que hicimos un buen partido, necesitamos tres puntos y el objetivo que tenemos es ganarle al Granada.

- Nuevos fichajes

Son jugadores de mucho nivel. Ha trabajado muy bien el club ahí. Todo lo que sea sumar competencia y nivel es bueno para el club.