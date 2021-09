Jorge Molina: "El Betis es un equipazo, un rival muy peligroso"

Jorge Molina, exfutbolista del Real Betis Balompié y actual en el Granada CF, habló con los compañeros de MARCA, donde repasó el encuentro de LaLiga que disputarán ambos equipos este lunes a partir de las 22:00 horas en el Nuevo Los Cármenes.

Tras seis cursos futbolísticos en el Real Betis, Jorge Molina siempre ha predicado su beticismo y no dudó en elogiar la plantilla que ha confeccionado la escuadra de Heliópolis de cara al actual curso futbolístico, mencionando, de paso, la dificultad de vencer. "Tenemos que hacer muchas cosas bien, el Betis es un equipazo y, aunque tengamos los mismos puntos, es un rival muy peligroso y domina el partido con el balón. Tenemos que ser un equipo muy serio y utilizar nuestras armas para conseguir los tres puntos".

No se quiso olvidar de Rui Silva, excompañero en el Granada CF y ahora en el Real Betis, al que lo calificó como un cancerbero de buen nivel. "Es un gran portero, ha sido nuestro compañero, pero ahora cada uno defiende sus intereses e intentaremos batirlo como se pueda, eso ya sería una buena señal".

Aunque siempre se ha mostrado ambicioso, Molina quiere desmarcar al Granada CF de la lucha por Europa y cree que no debe estar en esa carrera con otros equipos, como por ejemplo el Real Betis. "Hay que ir partido a partido, no sirve de mucho pensar en el futuro lejano, pensar en dónde vas a terminar al final de temporada sirve de poco. Tenemos que afrontar el siguiente partido y tratar de conseguir los tres puntos, hay que ir poco a poco, no hay que crear expectativas ni proyectos a largo plazo, eso ahora no sirve de mucho".

Finalmente, espera tener más minutos con el paso de la temporada, ya que no ha arrancado jugando mucho. "Todos queremos jugar, pero el míster está optando por Carlos (Bacca) y por Luis (Suárez). Física y mentalmente me encuentro bien, intentando entrenar a tope para estar a disposición del míster y poder ayudar al equipo cuando él lo crea oportuno".