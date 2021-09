Rui Silva; "Estamos muy ilusionados con esta temporada"

Rui Silva, portero del Real Betis Balompié, ha pasado por los micrófonos de COPE Sevilla para abordar la actualidad verdiblanca, el comienzo de temporada y sus objetivos personales y grupales entre otras tantas cosas.

El internacional portugués defendió la idea de Manuel Pellegrini, su entrenador, puesto que cree que el equipo tiene mimbres suficientes para rendir bien en las tres competiciones que disputará esta temporada: LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey. "Debemos confiar en nosotros. Tenemos una plantilla muy buena para hacer una buena temporada en las tres competiciones. Con esa mentalidad la tenemos que afrontar. Estamos muy ilusionados con esta temporada".

El arquero es ambicioso para este curso futbolístico, aunque aboga por ir paso a paso tras el arranque dubitativo de su escuadra. "El objetivo es ganar cada partido. Tenemos que ir partido a partido. No podemos ir más allá. Es importante para conseguir resultados. Cuando no encajas, estás más cerca de ganar. Trabajar mucho en eso. Intentar no encajar y hacer muchos goles".

Volvió a disipar las dudas sobre su continuidad y zanjó que nunca se planteó dejar el Betis durante el verano pasado. "Quería un proyecto nuevo, que me abriera las puertas de Europa. La Europa League te da un plus y eso fue importante para tomar la decisión de venir al Betis. Nunca me vi fuera del Betis antes de debutar en un club muy importante en España. Su forma de jugar se adapta a mis características. No me afectan las ofertas del pasado".

Claudio Bravo, su principal rival por la titularidad, hace que no se descuide y le obliga a trabajar duro. "Busco trabajar al máximo todos los días. No me puedo relajar porque tenemos porteros de calidad. No hay un primero o un cuarto. Jugará el que esté mejor. Hay que trabajar para tener una oportunidad. Pienso en hacer mi trabajo, en dar lo mejor y respetar a los compañeros. Luego el míster decidirá quién juega en cada competición".

Finalmente, tuvo buenas palabras para Willian José y William Carvalho, dos de sus compañeros. "Conozco a Willian José de haberme enfrentado a él. Seguro que nos ayudará con sus goles, y William Carvalho es un jugador importante para nosotros. Lo fue y lo seguirá siendo con el Betis y con Portugal. Trabaja para conseguir una oportunidad y estar lo mejor posible".