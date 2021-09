Héctor Bellerín: "No he venido de vacaciones, he venido a luchar"

Héctor Bellerín, fichaje estrella del Real Betis Balompié en este mercado de fichajes, ha sido presentado oficialmente como futbolista verdiblanco y ha dejado plasmada su felicidad por defender la camiseta del equipo de su padre y de la ambición y ganas que tiene de enrolarse en el nuevo proyecto deportivo que comanda Manuel Pellegrini desde el banquillo.

- Feliz por llegar

Estoy muy contento. Un sentimiento que desde pequeño me han inculcado, que está en mi familia y lo conozco. Vengo con mucha ilusión. Hemos trabajado duro esta semana. He hecho un esfuerzo para vestir esta camiseta. No he venido de vacaciones. He venido a luchar y dejarme la piel. Tengo ganas de hacerlo bien y disfrutar mucho este año.

- ¿Por qué elige el Betis?

Por diferentes motivos. Cuando tuve la oportunidad tenía que hacer todo lo posible. Era algo que parecía complicado Hace quince días y se hizo realidad. Para mí en el fútbol todo no es dinero. Quiero jugar en un sitio donde tenga sentimiento. Llego al proyecto con ilusión. Para mí el esfuerzo no es nada del otro mundo porque lo más importante es estar en un sitio en el que sea feliz.

- Jugar en el equipo de su padre

La verdad es que siempre lo hemos hablado. Lo he tenido en mi cabeza. Se han dado las circunstancias. Durante el mercado se habla mucho y mi padre me decía "te tienes que ir al Betis". Nos lo ha inculcado desde pequeño en la familia y para él ha sido algo muy bonito. Un sueño. Al final se cumplió su sueño, lo ha vivido desde muy pequeñito. Allá donde va, hace una peña del Betis.

- Pellegrini

Pellegrini me ha dado la bienvenida. Ahora mismo estoy viendo el club, la forma de entrenar, el trabajo día a día, las ayudas tácticas que se pueden hacer y todo eso. En mi llegada le puse al día de mi situación física y me dio una calurosa bienvenida.

- Posibilidad de quedarse

Vamos a ver cómo va todo. Vengo con ilusión, con ganas de disfrutar del futbol, de la ciudad, de todo. No soy una persona individualista. Vengo dispuesto a realizar lo que el entrenador y el equipo necesite. Tengo la oportunidad de estar aquí, que es donde he querido y quiero estar sea para un año o para el tiempo que sea. En el fútbol no depende de uno. Ya veremos lo que ocurre.

- Pretemporada y estado físico

He tenido pretemporada completa desde el primer día. Los últimos partidos de liga sabíamos en el Arsenal lo que iba a pasar. Estoy a disposición y bien en el aspecto físico.

- Recibimiento caluroso

Ha sido increíble el recibimiento en el club, la ciudad y en redes sociales. Vengo por algo muy natural. En el fútbol se está perdiendo un sentimiento. Aquí tengo ese sentimiento y me motivo para darlo todo.

- Últimos momentos de mercado

Fue una tarde complicada. Después de 10 años en Londres cambia tu vida de golpe. Lo afronté con ilusión. Estaba constantemente al teléfono para ver si se hacía. Con incertidumbre, pero con ilusión. Tengo que dar las gracias por el esfuerzo conjunto para estar aquí hoy y lo aprecio. Fueron días intensos, pero estamos contentos con el esfuerzo de todos.

- Su experiencia en el extranjero

Al final cada uno tiene una experiencia diferente. Hay jugadores que no han tenido la misma experiencia que yo. Irme me abrió la mente y ver el mundo de forma diferente. El club te ayuda y estar 10 años en un país que no era el mío, otra cultura es algo muy nutritivo. Al final dar el salto me abrió muchas puertas, abrí mi abanico lejos del fútbol y estoy muy contento de tomar la decisión y estoy muy orgulloso de la persona y el futbolista que soy gracias a ese proceso.

- Derbis

Es un partido que todos los futbolistas quieren jugar. También ahora tenemos una labor importante en LaLiga y Europa League y cuando llegue el derbi hablaremos de ello.