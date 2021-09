Juanmi: "Me gusta más aparecer que jugar de punta".

Un gol y una asistencia en las tres primeras jornadas de LaLiga son un inicio de temporada con el que, en lo personal, el bético Juanmi Jiménez habría soñado en sus mejores sueños. Tras un primer año como bético marcado por una grave lesión, el delantero del Betis desea tomar vuelo con la elástica de las trece barras, convirtiéndose en una pieza importante para Pellegrini. "Un jugador siempre se pone metas y este año desde el principio las tengo bien fijadas. Ojalá siga con este rendimiento. Voy a trabajar cada día para mantener el nivel. No pongo números concretos de goles. Ojalá sea el mayor número posible y tenga una buena cifra a final de año", comentó en en declaraciones para Radio Sevilla.

Y es que su aportación goleadora podría ser aún mayor, sumando también ante el Mallorca. "Yo cuento dos goles aunque la LaLiga sólo me cuenta uno. Pero si no hay remate por mi parte, a lo mejor al portero no le pilla de improviso. Vivimos del gol y el estado de ánimo nos lo sube".

Y es este destacado inicio liguero, hace repaso de lo sufrido desde que arribó a Heliópolis: "Tuve la mala suerte de lesionarme al llegar. Venía de tres años marcando 38 goles, son buenos números. Luego llego, me lesiono y al final me ha dado bastantes traspiés. Este año empiezo limpio, con ganas y al final vuelva tener esos números para que el equipo cumpla objetivos".

En lo colectivo, Juanmi confía en el plantel: "Pienso que sí (que hay plantilla para las tres competiciones). El equipo tiene mucha ambición, tenemos un nivel bastante bueno para competir por las tres y seguir cumpliendo objetivos. Eso es lo que queremos".

Por último, se refirió también a sus preferencias sobre el campo y a la llegada de Willian José al equipo: "Siempre he tenido instinto de cara a gol. Me muevo bastante bien en esa zona, intuyo bastante ciertos movimientos. Después son circunstancias pero normalmente me muevo bien por ahí. Me gusta más aparecer que jugar como punta. Mejor entre líneas y aparecer por sorpresa".

Sobre la llegada del brasileño, aseveró: "Willian es un grandísimo fichaje, sabemos lo que puede dar de sí. Nos va a venir de escándalo. Tuve la suerte de coincidir con él en la Real y nos complementamos bastante bien. Somos muy compatibles. Somos jugadores que en el campo nos entendemos y eso es positivo. Es verdad que en el Betis solemos jugar con un sólo punta pero yo me puedo adaptar bastante bien a jugar de extremo izquierda y creo que Willian y yo somos un buen complemento".