Marc Bartra: en busca de la redención

Parece que fue ayer cuando aterrizó en el Benito Villamarín de la mano de Lorenzo Serra Ferrer, por aquel entonces director deportivo del Real Betis Balompié, pero Marc Bartra comienza su cuarta temporada, más una media, pues llegó en enero de 2018, defendiendo la elástica de las trece barras verdiblancas.

Un curso futbolístico que no ha empezado de la mejor forma posible para el central, que castigado por unas molestias físicas no ha entrado en la dinámica del equipo hasta tal punto que aún no ha debutado. Siendo cierto que sólo ha ido convocado en el último duelo de LaLiga frente al Real Madrid.

Aun así, el catalán quiere que esta campaña sea la de su redención, la de su liberación definitiva como bético, después de unos últimos meses donde ha tenido que lidiar con diversos problemas físicos, en el talón y la vesícula principalmente, que han lastrado su nivel de juego, han reducido sus minutos y también su rol y protagonismo dentro del equipo de Manuel Pellegrini.

Una importancia y buen fútbol que el chileno necesita ahora del internacional español, pues con tres competiciones en disputa, LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey, más los compromisos de Germán Pezzella con Argentina hacen que la rotación se amplíe y las oportunidades crezcan para todos en la demarcación de central. No tendrá fácil contar con minutos. Se los tendrá que ganar, pues Edgar no ha rendido mal en este inicio de LaLiga y Víctor Ruiz se ha asentado como titular con Pellegrini.

Una ocasión que puede aprovechar Marc Bartra para reivindicarse después de un curso 2020/2021 en el que sólo pudo jugar 19 partidos en los que sumó 1.695 minutos.

Números muy lejos de los acumulados en las campañas anteriores, pues en la temporada 2019/20 disputó 30 duelos (29 titular) con 2.526 minutos y en la 2018/2019 sumó 33 partidos (todos de inicio) con 2.930 minutos.

En el año de su llegada, final de curso 2017/18, fue indiscutible en el once inicial desde que arribó y fue clave para la clasificación europea del Real Betis disputando 16 contiendas con 1.421 minutos.

Unos datos que muestran a un futbolista con potencial para ser titular y que ahora, una vez dejados atrás los problemas físicos que le han lastrado, está ante la oportunidad de reclamar su sitio y demostrarle a su equipo, entrenador, afición y mundo del fútbol que sigue siendo un central competente y de buen nivel.