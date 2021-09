El Celtic comunica que sus aficionados no podrán entrar en el Benito Villamarín

El Celtic Glasglow acaba de comunicar a sus aficionados a través de su página web que no podrán entrar en el partido inaugural de la UEFA Europa League que ambos equipos disputarán el próximo jueves a partir de las 18:45 horas en el Benito Villamarín.



Un cambio de planes para los seguidores del conjunto escocés, que en estos días había comunicado a sus hinchas que tendrían entradas para presenciar el partido y que darían las indicaciones pertinentes para abordar el desplazamiento.



Ahora se ha dado un giro y los aficionados del Celtic no podrán estar en el coliseo de Heliópolis por las restricciones que imponen las autoridades españolas pertinentes. Así se asegura en el comunicado publicado.





We regret to announce that we have, in the last 30 minutes, been informed by Real Betis that they are no longer allowed to accept away fans for our #UEL match next week.



Full details ??