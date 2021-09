El giro con Guido Rodríguez que condiciona los planes del Betis

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, ha confiado siempre en Guido Rodríguez, aunque no fue hasta la reciente Copa América cuando el otrora jugador del Deportivo entregó galones al pivote, premiando, en parte, su gran temporada con la camiseta del Betis. El de Sáenz Peña acumula apenas 318 minutos con la Albiceleste antes de la magna cita del pasado verano, por los 476 desde entonces, con cuatro titularidades en siete partidos. Para este parón, por tanto, se esperaba una acumulación de cargas similar a la de su compañero Germán Pezzella, igualmente imprescindible para el míster de su combinado nacional con el paso de los cruces. Sin embargo, si el central ha disputado íntegros los dos duelos de septiembre (aunque era suplente en el suspendido contra Brasil), frente a Venezuela y Bolivia, la participación del ex de América se secó el 3 de septiembre contra la 'Vinotinto'.

El compromiso interrumpido del pasado domingo 5 de septiembre no cuenta, pues podría haber ingresado al campo durante el mismo, por lo que el de Bolivia de la pasada madrugada es el primero sin presencia de inicio o desde el banquillo de Guido después de siete consecutivos, un cambio de dinámica que no viene mal precisamente a Manuel Pellegrini, que, pese al largo desplazamiento y el cansancio, podrá disponer antes de lo que pensaba del centrocampista para las rotaciones, incluso el lunes en Granada, puesto que sus piernas no estarán saturadas. Una semana larga sin competir, después de que el chileno lo reservara en las dos primeras jornadas de LaLiga para que cogiera el ritmo de los compañeros una vez apuradas sus vacaciones y la cuarentena obligada al llegar desde Argentina, alineándolo únicamente contra el Real Madrid.

El míster del Betis deberá ahora encajar todas sus piezas en los tres partidos que esperan en seis días. Así, el lunes en Los Cármenes seguramente descansarán Guardado, Pezzella, Bravo (que no está siendo titular) y puede que Miranda, quienes deberían ser fijos ante el Celtic el jueves en el debut en Europa League, refrescándose de nuevo el equipo el domingo contra el Espanyol en el retorno de LaLiga. Al menos, los dos últimos compromisos serán en el Benito Villamarín, por lo que la recuperación de los esfuerzos será mejor. Y Guido, por su nuevo estatus con la Albiceleste, podría entrar en las quinielas para la cita más inminente. Decide el 'Ingeniero'.