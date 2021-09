Pellegrini: "Es importante no dejar de lado el campeonato local por ilusionarse por un campeonato europeo"

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación para analizar la actualidad del equipo en las horas previas al choque que se equipo jugará contra el Granada CF, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, el próximo lunes a partir de las 22:00 horas. Como es habitual en el preparador chileno, fue sincero y no rehuyó ninguna cuestión.

- Sobre los internacionales

Llegaron anoche. Bravo, Pezzella y Guido se incorporaron sin problemas a los entrenamientos. Antes se incorporaron Miranda y Guardado. Por el momento, está el plantel completo´.

- Sobre el estado físico de Willian José

Willian José superó la molestia muscular que tenía así que en los últimos días se entrenó con el grupo. Tenemos a todos los jugadores disponibles para el lunes.

- Sobre la suspensión de algunos partidos de LaLiga

Ya dije que jugar tres partidos es una exageración, la mayoría de los futbolistas regresa con pocas probabilidades de jugar. Además, que se suspendan unos partidos y otros no, esto no es bueno para la competición. Me parece mal jugar el lunes también, el Celtic juega el sábado. Tiene 48 horas más de recuperación y preparación del partido. Son pequeñas ventajas que al final no es bueno darlas.

- Sobre la UEFA Europa League

Gran parte del mérito del año pasado fue la unión del grupo. La UEFA te obliga a llegar el viernes si juegas como visitante y por distintas circunstancias vamos a tener que jugar el domingo, por ejemplo, como ante el Villarreal o también contra el Sevilla. El partido más importante es el del lunes en Granada, aunque para el aficionado la ilusión sea la competición europea. Son además competiciones traicioneras y vamos a tratar de llevarla con la mayor madurez posible para llegar lo más lejos

- Confía en la plantilla

Es difícil hablar de lo que puede suceder a futuro. Tenemos un plantel para estar en las tres competiciones, ojalá nos vaya lo mejor posible. Se verá partido tras partido. Como dije, es muy importante no dejar de lado el campeonato local por ilusionarse por un campeonato europeo. Vamos a participar y ser lo más competitivos posible. Comparar estas dos temporadas es difícil, porque hay una competición más y han salido y entrado otros jugadores.

- Sobre si habría crisis en caso de perder en Granada

No sé quién hablara de crisis. Esto es partido a partido. Veo un compromiso y una actitud en el equipo en el que no hay nada que reprochar.

- Goles en contra

Es importante mantener portería cero. Vamos a una media de 38 goles. Normalmente este equipo recibía 60 goles, el año pasado fueron 50. Estaría contento de recibir sólo 38. Un gol por partido es un promedio bueno.